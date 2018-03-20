В чем обвиняют Савченко. Обнародован полный текст представления ГПУ

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Антон Геращенко опубликовал фотокопии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание внефракционного нарлдепа Надежды Савченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Смотрите также: Пашинский о психическом здоровье Савченко: нужна экспертиза

"Внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока ещё народного депутата Надежды Савченко. По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест… Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

Как отмечается, нардеп при неустановленных обстоятельствах познакомилась с Владимиром Рубаном, который был знаком и поддерживал отношения с руководителями самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком и Александром Тимофеевым.

"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной Раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине… в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017 года, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами, в том числе участниками ДНР, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", — говорится в документе.

Согласно обнародованному тексту, соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. Как отмечается, для достижения "цели" предусматривалось применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

Читайте также — Украина в шоке: как жить-то после реформ – похоронной и медицинской

"Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева… Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", — говорится в документах.

Кроме того, согласно тексту, Савченко и другие "фигуранты" планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады". "В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: (президента Украины — ред.) Петра Порошенко, (главы МВД — ред.) Арсена Авакова, (секретаря СНБО — ред.) Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", — говорится документах.

Читайте также: Маразм вселенского масштаба. Парубий, Климкин и кое-кто еще

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина".