"Гадя, суши сухари﻿". Провокационный ролик с Савченко взорвал сеть

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В интернете появилось 16-секундное видео с народным депутатом Надеждой Савченко. Кадры, которые уже набрали почти 25 тысяч просмотров, выложены на канале dfysx dfysx в Youtube.

На нем нардеп стоит в зале заседаний парламента и внезапно говорит фразу: "Бабах! Что, обоср***сь?".

Мнения интернет-пользователей разделились в комментариях к видео: одни раскритиковали народного депутата, другие — отнеслись с юмором, третьи — посоветовали ей обратиться к врачам. На момент публикации статьи число комментариев приблизилось к 200.

Пользователь с ником Ost Mann посоветовал "вызвать санитаров", а Andrey Kulakov написал: "Надюха, уважуха. Разнеси этих *** в Раде".

Среди комментариев также:

- "Судя по комментам от порохоботов — таки вср***сь!" (пользователь с ником "Сс с");

- "Это не шутка. За такое надо отвечать" (Александр Желиба);



- "Надю не терплю, но за видео молодец" (Pavlo Chornous);

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- "Зачётный троллинг. Молодец Надежда! Супер!﻿" (Татьяна Васюченко);

- "Шикарно! Поддерживаю Надю на 1000%" (Валера Селезнёв);

- "Гадя, суши сухари﻿" (Trackman Uk);

- "Засуньте эту больную в психушку!﻿" (Лучезарный Ефименко);

- "Страна, поглощенная стадом идиотов!" (Q.Z.);

- "И Вам — "Здрасссьте!"… Это наша такая Надя! Знакомьтесь!﻿" (Alexander D.);

- "Потрошенко рассказывает, как он проводит реформы, Савченко — как убивает депутатов, дальше болтовни ни у кого из них дело не идет (Виталий Капитан);

- "Однако, неплохо. Искренне надеюсь, что марионеточный режим падет" (Neocortex Lab);

- "Лучше бы что-то полезное сделала хоть для одного человека" (Эксперты)﻿.

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Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление о привлечении нардепа к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Пленарное заседание парламента запланировано на вторник, в понедельник депутаты собирались на согласительный совет в Раде.