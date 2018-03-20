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    "Гадя, суши сухари﻿". Провокационный ролик с Савченко взорвал сеть

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (79)

    (обновлено: )168442
    Видео с Надеждой Савченко активно набирает просмотры и комментарии в социальных сетях. Мнения интернет-пользователей разделились: одни - критикуют, другие - смеются, третьи - советуют ей обратиться к врачам.
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В интернете появилось 16-секундное видео с народным депутатом Надеждой Савченко. Кадры, которые уже набрали почти 25 тысяч просмотров, выложены на канале dfysx dfysx в Youtube.

    На нем нардеп стоит в зале заседаний парламента и внезапно говорит фразу: "Бабах! Что, обоср***сь?".

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
    Бабах! В сети опубликовано видео с пугающе странной Савченко

    Мнения интернет-пользователей разделились в комментариях к видео: одни раскритиковали народного депутата, другие — отнеслись с юмором, третьи — посоветовали ей обратиться к врачам. На момент публикации статьи число комментариев приблизилось к 200.

    Пользователь с ником Ost Mann посоветовал "вызвать санитаров", а Andrey Kulakov написал: "Надюха, уважуха. Разнеси этих *** в Раде".

    Среди комментариев также:

    - "Судя по комментам от порохоботов — таки вср***сь!" (пользователь с ником "Сс с");

    - "Это не шутка. За такое надо отвечать" (Александр Желиба);

    - "Надю не терплю, но за видео молодец" (Pavlo Chornous);

    Читайте также: Глузман: критика власти — это нормально, а Савченко психически здорова

    - "Зачётный троллинг. Молодец Надежда! Супер!﻿" (Татьяна Васюченко);

    - "Шикарно! Поддерживаю Надю на 1000%" (Валера Селезнёв);

    - "Гадя, суши сухари﻿" (Trackman Uk);

    facebook.com/Сергій Делідон
    "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

    - "Засуньте эту больную в психушку!﻿" (Лучезарный Ефименко);

    - "Страна, поглощенная стадом идиотов!" (Q.Z.);

    - "И Вам — "Здрасссьте!"… Это наша такая Надя! Знакомьтесь!﻿" (Alexander D.);

    - "Потрошенко рассказывает, как он проводит реформы, Савченко — как убивает депутатов, дальше болтовни ни у кого из них дело не идет (Виталий Капитан);

    - "Однако, неплохо. Искренне надеюсь, что марионеточный режим падет" (Neocortex Lab);

    - "Лучше бы что-то полезное сделала хоть для одного человека" (Эксперты)﻿.

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    Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление о привлечении нардепа к уголовной ответственности, ее задержании и аресте. Пленарное заседание парламента запланировано на вторник, в понедельник депутаты собирались на согласительный совет в Раде.

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