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    Не надо в тюрьму. Геращенко предложил отправить Савченко на лечение

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (87)

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    Геращенко предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение: "По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко.

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    В то же время, по его словам, он не станет голосовать за ее задержание и арест. 

    Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.

    "По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест", — написал Геращенко в Facebook.

    По его мнению, Генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Савченко должен подать документы на согласие Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице.

    Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

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