Не надо в тюрьму. Геращенко предложил отправить Савченко на лечение

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко.

В то же время, по его словам, он не станет голосовать за ее задержание и арест.

Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест", — написал Геращенко в Facebook.

По его мнению, Генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Савченко должен подать документы на согласие Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице.

Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.