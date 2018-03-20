Савченко рассказала о "заказе" из АП на ее ликвидацию

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко заявляет, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации. Об этом она рассказала на брифинге во вторник.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой на мою физическую ликвидацию, от Администрации президента, от Таранова (Андрея, замглавы АП — Ред.), вскоре после чего он погиб", — заявила Савченко.

По ее словам, второе такое предупреждение она получила от внешней разведки.

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"Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (тогда начальником Главного управления разведки — Ред.), чтобы это остановить", — говорит нардеп.

Она заявила, что было и третье предупреждение о заказе ее убийства от Банковой. Ей тогда назвали подразделение специальных сил назначения, которое должно было выполнять заказ.

Затем, по словам Савченко, на нее вышли люди, которые должны были ее убить. Депутат заявила, что позволила им "максимально близко" приблизиться к себе, после чего вывела на убийц своих знакомых из ОРДЛО, которые хотели совершить переворот среди ополченцев.

"Были проведены определенные спецоперации различными структурами вооруженных сил и всех силовых структур Украины", — рассказала она.

"Когда я поняла, что объект "А" (киллеры — Ред.) вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", — добавила Савченко.

Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.