Дело Рубана. Савченко пришла на апелляцию и готова взять его на поруки

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко пришла на рассмотрение апелляции по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и снова заявила о готовности взять его на поруки.

Она заявила, что Рубан "любит Украину, может, не любит власть, но ее не любит 99% украинцев". Нардеп напомнила, что он освобождал из плена украинцев.

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"Луценко (генпрокурор Юрий Луценко — Ред.) этим заниматься не будет. А нам нужны те, кто будет обменивать пленных. Луценко на Майдане сам призывал к свержению власти, поэтому к нему самому можно применить те статьи, которые инкриминируют Рубану", — цитирует Савченко Hromadske.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента и попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама депутат несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она явилась на работу в Раде, предположительно, с оружием, чем вызвала ажиотаж.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста на два месяца.