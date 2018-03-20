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    Дело Рубана. Савченко пришла на апелляцию и готова взять его на поруки

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    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (625)

    (обновлено: )29930
    По словам Надежды Савченко, Владимир Рубан "любит Украину", но, возможно, "не любит власть, но ее не любит 99% украинцев". Нардеп напомнила, что он освобождал из плена украинцев.
    Надежда Савченко в суде по делу Владимира Рубана
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко пришла на рассмотрение апелляции по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и снова заявила о готовности взять его на поруки.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
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    Она заявила, что Рубан "любит Украину, может, не любит власть, но ее не любит 99% украинцев". Нардеп напомнила, что он освобождал из плена украинцев. 

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    "Луценко (генпрокурор Юрий Луценко — Ред.) этим заниматься не будет. А нам нужны те, кто будет обменивать пленных. Луценко на Майдане сам призывал к свержению власти, поэтому к нему самому можно применить те статьи, которые инкриминируют Рубану", — цитирует Савченко Hromadske.

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил депутата Надежду Савченко в подготовке теракта в здании парламента и попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама депутат несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она явилась на работу в Раде, предположительно, с оружием, чем вызвала ажиотаж.

    Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Рубану в виде ареста на два месяца.

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