Глузман: критика власти - это нормально, а Савченко психически здорова

РИА Новости Украина

Накалившаяся до предела ситуация вокруг народной избранницы Надежды Савченко вызвала бурные дискуссии по поводу ее персоны не только в обществе, но и среди ее коллег по парламенту.

В частности, на минувшей неделе Савченко заявила о том, что видела, как во время Евромайдана спикер парламента Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу "Украина". Позднее она извинилась и уточнила, что ошиблась и имела в виду нардепа Сергея Пашинского, а не Парубия.

В ответ на это Пашинский заявил, что первое следственное действие в отношении Савченко должно заключаться в том, чтобы следователь вынес постановление о психиатрической экспертизе.

"Я абсолютно убежден, что этому человеку нужна медицинская помощь на первом этапе. Нельзя ее судить в таком состоянии, в котором она сейчас находится", – заявил нардеп.

Известный диссидент, правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман в контексте ситуации с Савченко привел историю Демокрита и Гиппократа.

"Этой истории много веков. Жители городка Абдеры, отличавшиеся практическим умом и сугубой почтительностью к храмам, посчитали своего философствующего земляка помешанным. Ибо Демокрит говорил такие странные вещи… К продолжавшему безумствовать Демокриту пригласили лекаря, дабы он утвердил Демокрита в обыкновенном, привычном для всех взгляде на мир. С острова Кос прибыл всезнающий целитель – Гиппократ", — написал Глузман на своей странице в Facebook.

Facebook Семена Глузмана Комментарий Семена Глузмана о Надежде Савченко

Далее, как продолжил диссидент, два великих грека мирно побеседовали под платанами, после чего жителям Абдеры пришлось выслушать от Гиппократа следующее психиатрическое заключение: Демокрит отличается здоровым, ясным и логичным умом, чего никак нельзя сказать о его достаточно примитивных и лживых согражданах.

"Так было. Этот необычный эпизод из жизни Древней Греции зафиксировала история. Я вспомнил этот случай из истории психиатрической практики, узнав, что правильно ориентированный в политическом смысле украинский законодатель громогласно предложил коллеге, депутату Надежде Савченко пройти освидетельствование у психиатра. Вынужден с грустью напомнить, что этот депутат совсем недавно голосовал за принятие новой редакции Закона о психиатрической помощи. Где четко сказано о недопустимости подобного рода психиатрических освидетельствований. Голосовал, не читая. Такое у нас часто бывает", — напомнил Глузман.

При этом, как отметил врач-психиатр, он лично знаком с Савченко и она психически здорова, а критическое отношение к власти не является признаком психической патологии.

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"Смею заверить всех сомневающихся: я лично знаком с Надеждой Савченко, общался с ней долго и откровенно. И совсем не на тему психиатрии. Как и она, я резко негативно отношусь ко многим господам депутатам, постоянно и целеустремленно разрушающим будущее государства Украина. Смею заверить всех сомневающихся, что плохое, критическое отношение к своему государству не является признаком психической патологии. Народный депутат Надежда Савченко является неординарной личностью, отличается от большинства своих коллег по парламенту искренностью и нетерпимостью ко лжи. Психически здорова", — подытожил Глузман.