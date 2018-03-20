Рубан любит Украину. Выступление Савченко в суде

"Я считаю целесообразным и возможным взять Владимира Рубана на поруки именно из-за того, что этот человек является человеком, который действительно любит Украину. Этот человек может не любить власть, ее не любит 98% Украины, но у нас не концлагерь сталинского режима 1937 года, чтобы за это сажать всю Украину. Этот человек действительно был волонтером, является опытным и талантливым переговорщиком, что бывает довольно редко", — заявила Савченко.

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Депутат выразила уверенность, что Рубан не намерен сбегать ни на оккупированные территории, ни в Россию, ни в страны Европы.

"Несмотря на то, что у него есть дети, которые учатся, он все равно останется в Украине, он пройдет достойно все эти суды, как прошла их я когда-то в России", — отметила она.