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    Рубан любит Украину. Выступление Савченко в суде

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    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (625)

    (обновлено: )16020
    Нардеп Надежда Савченко заявила о готовности взять на поруки задержанного ранее главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. Об этом она заявила в ходе заседания Апелляционного суда Киева при рассмотрении апелляции Владимира Рубана.
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    "Я считаю целесообразным и возможным взять Владимира Рубана на поруки именно из-за того, что этот человек является человеком, который действительно любит Украину. Этот человек может не любить власть, ее не любит 98% Украины, но у нас не концлагерь сталинского режима 1937 года, чтобы за это сажать всю Украину. Этот человек действительно был волонтером, является опытным и талантливым переговорщиком, что бывает довольно редко", — заявила Савченко.

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    Депутат выразила уверенность, что Рубан не намерен сбегать ни на оккупированные территории, ни в Россию, ни в страны Европы. 

    "Несмотря на то, что у него есть дети, которые учатся, он все равно останется в Украине, он пройдет достойно все эти суды, как прошла их я когда-то в России", — отметила она.

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