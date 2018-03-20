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    Дело против Савченко. Нардеп о гранатах и олигархах в Раде

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (83)

    (обновлено: )91602
    Народный депутат Надежда Савченко проводит брифинг в здании Верховной Рады. В ходе общения с журналистами Савченко рассказала о том, на чем строится обвинения правоохранителей против нее.
    канал 112 Украина на Youtube

    Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.

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    "В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко — Ред.) Регламентный комитет. По процедуре (представление — Ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП — Ред.) будет голосовать за все три позиции — за снятие неприкосновенности, (задержание — ред.) арест — за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", — сообщила Луценко.

    Она добавила, что не видела видео, но "знаю, что оно шокирующее".

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