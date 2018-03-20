Дело против Савченко. Нардеп о гранатах и олигархах в Раде

Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.

Смотрите также: Рубан любит Украину. Выступление Савченко в суде

"В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко — Ред.) Регламентный комитет. По процедуре (представление — Ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП — Ред.) будет голосовать за все три позиции — за снятие неприкосновенности, (задержание — ред.) арест — за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", — сообщила Луценко.

Она добавила, что не видела видео, но "знаю, что оно шокирующее".