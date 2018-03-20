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    Савченко сделала резкое заявление по поводу обвинений в подготовке теракта в Раде

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (83)

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    По словам нардепа Надежды Савченко, она никогда в жизни не допускала даже в мысль, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными.
    Надежды Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновные люди, заявила нардеп на брифинге.

    Брифинг Савченко в Раде. Видео
    канал 112 Украина на Youtube
    Дело против Савченко. Нардеп о гранатах и олигархах в Раде

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    "Никогда в жизни не допускала даже в мысль и не допущу, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана", — сказала Савченко.

    "Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была, хоть одна невиновная душа", — добавила Савченко.

    По ее словам, когда нардепы узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".

    "Когда они увидели, что очень близко у них и красная линия… то депутаты начали из парламента бежать", — сказала нардеп. 

    Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.

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