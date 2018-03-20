Савченко сделала резкое заявление по поводу обвинений в подготовке теракта в Раде

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновные люди, заявила нардеп на брифинге.

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"Никогда в жизни не допускала даже в мысль и не допущу, что Верховную Раду можно подорвать так, чтобы погибли невиновные вместе с виновными. Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана", — сказала Савченко.

"Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была, хоть одна невиновная душа", — добавила Савченко.

По ее словам, когда нардепы узнали о слухах о наличии у нее оружия, то у них появился "страх в глазах".

"Когда они увидели, что очень близко у них и красная линия… то депутаты начали из парламента бежать", — сказала нардеп.

Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.