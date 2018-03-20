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    Общество

    Допрос Савченко. Нардеп рассказала о снайперах на Майдане

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (83)

    (обновлено: )48860
    На допросе Савченко спрашивали о ее заявлении по поводу того, что Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий Евромайдана.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

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    Сотрудники Следственного департамента спецрасследований Генпрокуратуры допросили внефракционного народного депутата Надежду Савченко по делу Майдана, сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

    Как пишет Укринформ, на допросе Савченко спрашивали о ее заявлении по поводу того, что Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий Евромайдана.

    "(Савченко, — ред.) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — сообщил он.

    По его словам, нардеп пришла на допрос без повестки, по приглашению следователя.

    Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

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