Допрос Савченко. Нардеп рассказала о снайперах на Майдане

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.
Как пишет Укринформ, на допросе Савченко спрашивали о ее заявлении по поводу того, что Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий Евромайдана.
"(Савченко, — ред.) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — сообщил он.
По его словам, нардеп пришла на допрос без повестки, по приглашению следователя.
Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.