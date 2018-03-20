Допрос Савченко. Нардеп рассказала о снайперах на Майдане

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Сотрудники Следственного департамента спецрасследований Генпрокуратуры допросили внефракционного народного депутата Надежду Савченко по делу Майдана, сообщил начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Как пишет Укринформ, на допросе Савченко спрашивали о ее заявлении по поводу того, что Пашинский заводил снайперов в гостиницу "Украина" во время событий Евромайдана.

"(Савченко, — ред.) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", — сообщил он.

По его словам, нардеп пришла на допрос без повестки, по приглашению следователя.

Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.