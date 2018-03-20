В Раде рассказали, когда будут рассматривать представление по Савченко

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Решение по рассмотрению представления Генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на регламентном Комитете будет принято 21 марта, сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам Регламента и организации работы Владимир Арешонков.

"Окончательное решение будет принято с утра, где-то после 9:00. То есть, мы на сайте Комитета разместим информацию. Есть проблема, потому что Н.Савченко сих пор не предоставила свои объяснения (по представлению генпрокурора — ред.). Срок (для предоставления объяснений — ред.) у нее заканчивается завтра. Поэтому завтра с утра (21 марта — ред.) мы будем решать этот вопрос и сообщим когда именно будет заседание Комитета", — рассказал он, передает УНН.

Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.