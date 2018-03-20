наверх
20.03.201820:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде рассказали, когда будут рассматривать представление по Савченко

    Тема:

    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (85)

    (обновлено: )15201
    Как сообщили в Комитете Рады по вопросам Регламента и организации работы, Савченко сих пор не предоставила свои объяснения по представлению генпрокурора. Срок для этого у нее заканчивается завтра.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Савченко рассказала о планах отравить Раду газом. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Савченко рассказала о планах отравить Раду газом
    Решение по рассмотрению представления Генпрокурора на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко на регламентном Комитете будет принято 21 марта, сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам Регламента и организации работы Владимир Арешонков.

    "Окончательное решение будет принято с утра, где-то после 9:00. То есть, мы на сайте Комитета разместим информацию. Есть проблема, потому что Н.Савченко сих пор не предоставила свои объяснения (по представлению генпрокурора — ред.). Срок (для предоставления объяснений — ред.) у нее заканчивается завтра. Поэтому завтра с утра (21 марта — ред.) мы будем решать этот вопрос и сообщим когда именно будет заседание Комитета", — рассказал он, передает УНН.

    Ранее сообщалось, что в четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель президента в ВРУ Ирина Луценко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Презентация политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Государственный флаг Чешской республики
    Отравление Скрипаля. Британия против России