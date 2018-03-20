Два года мечтала вернуться. Савченко заверила, что не уедет из Украины

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко не собирается покидать территорию Украины. Об этом она заявила на брифинге.

"Я два года мечтала вернуться в Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это не надолго и это рабочие поездки в Европу. Я чувствую там не то воздух, я чувствую там не тот дух. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину. Я никуда никогда не буду бежать из Украины", — заявила Н.Савченко.

Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

А народный депутат Антон Геращенко сообщил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко. В то же время, по его словам, он не станет голосовать за ее задержание и арест. Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.