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    Два года мечтала вернуться. Савченко заверила, что не уедет из Украины

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (87)

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    По словам Савченко, она два года мечтала вернуться в Украину: "Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это ненадолго и это рабочие поездки в Европу".
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко не собирается покидать территорию Украины. Об этом она заявила на брифинге.

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    "Я два года мечтала вернуться в Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это не надолго и это рабочие поездки в Европу. Я чувствую там не то воздух, я чувствую там не тот дух. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину. Я никуда никогда не буду бежать из Украины", — заявила Н.Савченко.

    Ранее Савченко заявила, из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

    А народный депутат Антон Геращенко сообщил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко. В то же время, по его словам, он не станет голосовать за ее задержание и арест. Кроме того, он предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение.

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