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    Политика

    В БПП серьезно взялись за лишение Савченко звания "Герой Украины"

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    Савченко: что ждет героя Украины в Украине (89)

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    Представитель пропрезидентской фракции в Верховной Раде Татьяна Рычкова заявила, что совместно со Службой безопасности Украины ищет "все возможные законные пути для лишения Надежды Савченко звания Героя Украины".
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    Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Надежду Савченкоследует лишить звания "Герой Украины",онако для этого надо найти законные механизмы, заявила член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.

    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В чем обвиняют Савченко. Обнародован полный текст представления ГПУ

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

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    "Как член Комиссии государственных наград и геральдики вместе со Службой безопасности Украины ищу все возможные законные пути для лишения Надежды Савченко звания Героя Украины. И если найду, в четверг подам на рассмотрение Верховной Рады", — написала Рычкова на своей странице в Facebook.

    Facebook Татьяны Рычковой
    Комментарий Татьяны Рычковой

    Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина". 

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    Отметим, что о лишении Савченко почетного звания говорили и ранее, однако законодательно этот механизм не прописан. 

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