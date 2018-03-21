В БПП серьезно взялись за лишение Савченко звания "Герой Украины"

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Надежду Савченкоследует лишить звания "Герой Украины",онако для этого надо найти законные механизмы, заявила член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Татьяна Рычкова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

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"Как член Комиссии государственных наград и геральдики вместе со Службой безопасности Украины ищу все возможные законные пути для лишения Надежды Савченко звания Героя Украины. И если найду, в четверг подам на рассмотрение Верховной Рады", — написала Рычкова на своей странице в Facebook.

Facebook Татьяны Рычковой Комментарий Татьяны Рычковой

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина".

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Отметим, что о лишении Савченко почетного звания говорили и ранее, однако законодательно этот механизм не прописан.