Корнейчук: Савченко раскручивается как техкандидат против Тимошенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Опального нардепа Надежду Савченко могут лишить депутатской неприкосновенности, но вряд ли станут задерживать и арестовывать, поскольку на самом деле вся эта история затеяна для отвлечения внимания общества от провалов власти и для "раскрутки" Савченко как технического кандидата против Юлии Тимошенко на президентских выборах. Даже сами обвинения против Савченко сформулированы так, что греют душу многим украинцам, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

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Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. По его словам, Савченко якобы "лично планировала, вербовала, раздавала указания о том, как провести террористический акт в этом зале (в Раде — ред.), уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол парламента и автоматами добивать тех, кто выжил".

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

"Савченко — совместный проект Порошенко и Медведчука, который сейчас запущен в раскрутку. И должен заменить для народа потерявшее рейтинги "шоу Саакашвили" для отвлечения внимания от провалов власти по всем направлениям. Кроме того, Савченко раскручивается, как технический кандидат на выборах против Тимошенко и один из будущих лидеров партии "За життя", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

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По его словам, "поэтому, поскольку все вокруг Савченко — это согласованное шоу, то народ должен видеть против нее постоянную имитацию репрессий".

"А значит — неприкосновенности ее должны лишить. И дальше продолжать ее пиарить, как некую террористку. Но при этом, конечно же, не арестовывать. Иными словами, Банковая будет "лепить" такого себе выходца из народа, который против всей власти", — отметил аналитик.

Он добавил, что в результате Савченко "должна получить часть протестных голосов, часть голосов бывшего электората Порошенко и "Народного фронта", которые иначе перейдут к Тимошенко".

Впрочем, этот сценарий может быть сломан: "в игру могут вмешаться представители "Народного фронта", которые заигрывают с Тимошенко, и зарубить все гениальные задумки Банковой по поводу Савченко".

Каким образом? К примеру, не пропустить через комитет лишение неприкосновенности Савченко. Или не дать за это голоса в Раде, предположил эксперт.

Но почему выдвигаются такие фантасмагорические обвинения: взорвать купол Рады, забросать гранатами, добивать выживших из автоматов? Это укладывается в общую схему и учитывает психологию масс.

"Как можно раскрутить Савченко, но при этом реально ее не арестовывать? Надо придумать, с одной стороны, совершенно недоказуемое обвинение. С другой — вложить в это обвинение мечты народа взорвать весь этот цирк, называемый "Радой". То есть, все понимают, что Савченко ничего взрывать не хотела. Но сама мысль об этом, озвучиваемая Савченко, греет души многих украинцев. В общем, из Савченко лепят "Рабиновича в юбке", только направленную на другой электоральный пласт", — констатировал Корнейчук.

Получится ли реализовать такой политпроект? Это, по мнению эксперта, под под большим вопросом: "потому что ранее украинцы не купились на Саакашвили-оппозицирнера, которым Банковая полгода обманывала страну".

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Ранее нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, но не проголосует за ее задержание и арест. По его мнению, было бы правильным, если бы генпрокурор "вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице".

Сама Савченко все обвинения отвергает и сама обвиняет власть. Нардеп заявила, в частности, что трижды получала предупреждения о том, что из Администрации президента идут приказы о ее физической ликвидации.