Тренд дня: "да неужели, Савченко - враг общества №1?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пока Рада готовится рассмотреть представления Генпрокуратуры по поводу привлечения нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности, народная избранница сделала ряд громких заявлений.

Она заявила, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом. По ее словам, она никогда бы не подорвала в Верховной Раде гранат, если бы там были невиновные люди. При этом Савченко сообщила, что из Администрации президента издавались приказы о ее ликвидации.

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Наряду с этим, нардеп "Народного фронта" Антон Геращенко опубликовал фотокопии представления ГПУ на Савченко. Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности". Также Геращенко предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение. В свою очередь в "Блоке Петра Порошенко" заявили, что Савченко следует лишить звания "Герой Украины".

Савченко выглядит настолько безумной дурой, что многим трудно поверить в то, что она планировала теракты, считает финансовый аналитик Сергей Фурса.

"Беда в том, что планировать-то могла не она. Ей надо было только исполнить. А не безумный человек на такое бы никогда не подписался. Умных террористов пока не завозили. И вряд ли в Ереване в 1999 году при расстреле в парламенте, в Киргизии при захвате парламента и недавно в Черногории исполнители отличались умом и сообразительностью. Разве что те исполнители, которые были кадровыми военными под российским флагом и играли роль на втором плане. Так что идеальное попадание", — написал Фурса в Facebook.

По его мнению, такое трудно было бы выдумать даже украинским прокурорам.

"Тем более, что серьезные и умные, вроде бы, мужчины, были втянуты в ее бред. И они не могли не понимать, с какой дурой они имеют дело. Но продолжали общаться и строить планы. Оружие возить, например. А значит у них был интерес. И очень большой. Потому что выдержать ее по другой причине вряд ли бы кто-то смог. Надо что-то очень сильно хотеть от Надежды Савченко, чтобы с ней общаться. Да и ее ролики, которыми она сейчас пытается исправить ситуацию, сделаны так качественно и дорого, что вряд ли этим занимались люди, одного умственного склада с Надеждой. Пора снимать свой вариант Homeland", — резюмировал эксперт.

Пост Сергея Фурсы в Facebook

Обозреватель Александр Дубинский также не исключает, что Савченко могла готовить в Раде теракт.

"Почти не сомневаюсь, что Савченко действительно могла готовить теракт в Раде. И вообще не сомневаюсь, что таких же психопатов ещё очень много. Потому что власть имущие революционеры сделали за 4 года все, чтобы их смертельно ненавидели", — прокомментировал Дубинский.

По его словам, террористическая угроза Савченко напугала исключительно депутатов и упомянутых в материалах ГПУ "высших чиновников и политических деятелей".

"А вот рядовые граждане, — кто в мыслях, а кто в слух — Савченко даже поддерживают. Почему? Потому что действующую власть и её представителей — в народе люто ненавидят. Почитайте хотя бы комментарии к постам об очередных схемах власти в соцсетях: "повесить", "расстрелять", "уничтожить" — это, наверное, самые гуманные предложения, которые там можно встретить", — подчеркнул Дубинский.

Пост Александра Дубинского

При этом, по его мнению, учитывая огромное количество оружия, появившееся в Украине после начала войны на Востоке, на месте "высших чиновников и политических деятелей" следовало бы задуматься.

Пост в Facebook

"Ведь не только Савченко может оказаться такой "отмороженной", чтобы готовить теракт, который погрузит страну в хаос. Но разве не к этому хаосу мы системно идём? Вы, власть имущие, воруя. И мы, народ, потакая их безнаказанности. Но взращивая страшную ненависть", — подытожил Дубинский.

Политический эксперт Юрий Романенко также отреагировал на заявления Савченко, назвав их "безнаказанным бредом". При этом Романенко сравнил Савченко с Георгием Гапоном.

"Надя, говорит, что она мутила переворот, чтобы показать власти, что она слабая. При этом сама Надя открыто говорит, что эту власть нужно уничтожить. То есть, она предупреждала слабую власть о слабости, которую хотела уничтожить. Вот такой бред можно абсолютно безнаказанно толкать в стенах украинского парламента на всю страну. Если Савченко завтра не лишат неприкосновенности и не запакуют, то выборы 2019 у нас будут фееричными, как их последствия. Почитайте Михаила Зыгаря про попа Гапона. Это чисто такой же поп Гапон", — отметил Романенко.

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Политический аналитик Дмитрий Корнейчук назвал ситуацию с Савченко "ручным проектом" Администрации президента.

"Сценаристы с Банковой решили добавить драйва в клоунаду со своим "ручным" проектом "Надька-оппозиционная ручка". Савченко отправили на брифинг, где рассказывает, что у Порошенко ее хотели три раза убить. Ну все — теперь народ точно должен поверить, что "летчица" победит "Петра Кровавого", который ее боится", — считает аналитик.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко акцентировала на заявлениях в "Народном фронте" и "Блоке Петра Порошенко" по поводу Савченко. В частности, на предложении нардепа Юрия Березы голосовать за принудительное медобследование Савченко.

"То есть эталон психического здоровья и знаток Регламента ВР сообщил нам план действий. У парламента нет таких полномочий, сколько б вы не голосовали, дурик. А если б к нардепам были требования проходить психиатра — не было б вашей фракции с коалицией", — напомнила Дьяченко.

Также Дьяченко обратила внимание на законодательную инициативу по изменениям закона о гражданстве. Так, накануне представитель президента в Раде Ирина Луценко, раскрывая детали, заявила, что не может стать гражданином Украины человек, который совершил преступления на территории Украины или совершил тяжкие преступления против украинских граждан.

"Граждан Украины лишить гражданства нельзя согласно Конституции, какую б ерунду вы не приняли, называя ее законом. Не говоря уже о том, что лишить гражданства и отказать в его предоставлении — разные процедуры абсолютно, и о том, что закон обратной силы не имеет, если БПП от Саакашвили страхуется", — акцентировала Дьяченко.