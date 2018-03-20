Почему все - запад, олигархи, политики - против Порошенко?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

О чем до сих пор не могут договориться в украинской власти, как премьер-министр Гройсман и бывший премьер Яценюк используют друг друга, кто ведет переговоры с "затаившейся" Тимошенко и чего хотят олигархи.

Разговор РИА Новости Украина с политологом Алексеем Якубиным о политических раскладах в стране: "горячей весне – 2018", которая рискует перетечь в "очень горячую осень – 2018".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Якубин

Насколько обоснованы слухи о том, что премьер Гройсман уходит в собственное политическое плавание, старается отстраниться от президента Порошенко?

– У Гройсмана есть конфликт со старой гвардией в окружении президента. С самим президентом у него скорее ровные отношения. Часть старой гвардии в окружении президента, тот же Кононенко, даже Луценко – они к Гройсману относяться ревностно. Им кажется, что Гройсман слишком много на себя перебирает. Он пытается быть автономным от них. Он пытается, общаясь с тем же Порошенко, сказать, что "я могу решить, нам не обязательно опираться на того же Кононенко, можно обойтись и без него".

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Гройсман выстраивает такую линию, что он может делать многое и не обязательно президенту опираться в том числе на свою старую гвардию. Я так понимаю, что Порошенко выгодна такая ситуация, чтобы представители старой и новой гвардии чувствовали некую ревность друг к другу, конкуренцию. Чтобы они не чувствовали, чтобы Порошенко сделал на них окончательную ставку.

Поэтому Порошенко выгодно поощрять конкуренцию в своем окружении. У Гройсмана сложные отношения с Кононенко, с Луценко по линии Третьяка. Потому что Луценко в последнее время сблизился с группой Третьяка в Раде – это около 30 депутатов. Была борьба за создание министерства ветеранов, которое правительство некоторое время пыталось не очень поддерживать. То, что продвигал Третьяк и в какой-то мере Луценко.

Как Гройсман пытается выйти из этой ситуации?

– Через союз с Яценюком. Он пытается показать, что у него есть возможность эксклюзивно создать, пусть неформально, коалиционную ассоциацию с Яценюком и с помощью "Народного фронта" обеспечивать нужные решения голосами в Раде. Отсюда проистекает эта связь Гройсман-Яценюк.

Яценюк предлагал такой союз, что это поможет Гройсману быть наравне. Не нужно забывать, что проблема Гройсмана в том, что у него нет своей фракции. И своей группы в парламенте нет. Единственное, что он сейчас пытается наработать группу лояльности, с помощью того, что он пытается встречаться со всеми депутатами из фракций. Но это не очень получается, потому что там есть те же интересы Коломойского, Кононенко. Поэтому он пытается это делать, но это сложно – без своего ядра, своей группы. И он опирается в какой-то мере на группу Яценюка.

Отсюда сближение с Яценюком. И Гройсман хочет показать, что если старая гвардия не может наладить связь с представителями "Народного фронта", то он смог. И что он может с помощью этой связи решать определенные ввопросы. Но при этом Гройсман требует для себя больше полномочий и больше влияния. За эту свою посредническую роль Гройсман хочет 20% влияния на общий список – если он будет.

А для чего Гройсман Яценюку?

– Яценюк тоже использует Гройсмана. Для него важно иметь влияние на правительство, он болезненно пережил ситуацию своего отстранения от власти, что он уже не премьер-министр. Ходят слухи, что Яценюк предлагал Гройсману выдвигаться на те же президентские выборы от "Народного фронта".

Гройсману нужна еще одна опора в парламенте. А с президентом у Гройсмана достаточно ровные отношения. Но в то же время Гройсман пытается отчасти отпозиционироваться от Порошенко, старается не брать весь социальный негатив на себя. Например, дискутируемая тема с повышением цен на газ как требование МВФ. Я так понимаю, что Гройсман пытается не взять на себя эту ответственность. Или сделать так, чтобы его не сделали крайним.

Плюс несколько публичных мероприятий, на которых должны были быть Порошенко и Гройсман, премьер туда не приходил.

Вы говорите о сближении с "Народным фронтом", но эта политическая сила неоднородна…

– Да, есть группа Яценюка, есть связанная с ним группа Парубия, действующего спикера, есть группа Авакова. Есть отдельные представители той же группы Турчинова. И они все занимают разные позиции. Потому что та же Сюмар и часть депутатов, связанных с Турчиновым, во многом ориентируются на позицию президента. Я так понимаю, что президент смог договориться с этой группой в том числе по поводу будущих президентских выборов.

А Аваков себя рассматривает как отдельный центр власти, я бы сказал – теневой премьер-министр. И эта группа, ее представители постоянно подают сигналы, что они готовы строить собственный политический проект. И тот же Аваков, те заявления, которые он делает, часто расходятся с завлениями, которые делают представители БПП или сам президент. Тот же вопрос минских соглашений, когда Аваков говорит, что они исчерпали себя. А официальная позиция Порошенко – другая.

Попытка договориться идет, но идет со скрипом. Мы слышим, что, вроде бы, была договоренность по делению квот на выборах – рамочное соглашение. Но пока есть высокий уровень недоверия друг к другу. И есть понимание, что лодка тонет, но она общая. Представители этих групп слишком связаны друг с другом. И ситуация до Майдана, и после, и приход к власти – это очень связывает. Лодка одна.

А будет ли какой-то момент истины, ключевой для нынешней власти?

– Точка бифуркации – осень 2018 года, когда останется год до выборов Рады и президент не сможет ее распустить. Я не исключаю, что часть "Народного фронта" подумает о каком-то своем плавании. В окружении Авакова уже несколько раз пытались забросить сигналы, что они готовы выйти из коалиции. Что мы не согласны, мы будем строить новый политический проект. И что они уже открыто встречаются с Юлией Тимошенко.

Очевидно, что Аваков и его группа пытаются раскладывать и в корзины Тимошенко. Опять-таки, не стоит забывать, что сам Аваков – выходец из "Батькивщины". Поэтому я не исключаю, что это так же ситуация, которая нервирует Банковую. Они видят, что группа Авакова не готова тонуть в общей лодке, а они пытаются искать для себя новые проекты, ведя переговоры с той же Тимошенко.

И если Аваков будет готов с силовым ресурсом ее поддержать, то он получит некие дивиденды. Как минимум, не попадет под общую раздачу, которая, очевидно, при смене власти будет происходить – в том числе пересмотр многих действий нынешней власти.

Есть еще и фактор олигархов…

– Да, интересный расклад. Сейчас часть олигархов находятся в активном конфликте с властью – тот же Коломойский или Фирташ, который оказался во многом исключенным из процессов. Но тем не менее он оказывает определенное влияние на политическую ситуацию.

Позиция Ахметова тоже не понятна до конца: он вроде стал более лоялен к президенту, но он может иметь проблемы со следующим сроком Порошенко, потому что он пытается слишком многое замкнуть на себе. Сосредоточить на себе, оттеснить других олигархов, которые еще остались и так или иначе еще влияют на политику в Украине.

И это создает возможности, чтобы олигархи поставили на другого кандидата. И здесь не только Тимошенко – может быть тот же Юрий Бойко.

Плюс еще есть Запад – тоже фактор, который влияет на ситуацию. Насколько я понимаю, для Трампа Порошенко – это не их креатура, не креатура Белого дома. И позиция США тоже будет очень важна. Потому что, возможно, будут ставить на оппозиционного политика или вообще подумают о создании кандидатуры антикоррупционного политика.