Прощай, оружие! Заставят ли нардепов сдать пистолеты?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Как заявил спикер ВР Андрей Парубий сразу после согласительного совета в понедельник, едва ли не приоритетом для Рады на этой неделе должен стать закон, который позволит осматривать нардепов на предмет владения оружием или взрывчаткой.

В частности, документ предусматривает, что независимо от статуса, никто не сможет заходить в помещения органов государственной власти с огнестрельным оружием, взрывчатыми предметами и любыми другими вещами, которые представляют угрозу для жизни людей.

"Когда народный депутат, несмотря на свой статус, заходит, и если рамка показывает, что у него есть огнестрельное оружие или взрывчатые предметы, он должен их оставить в сейфах, которые установлены на входах. Эти сейфы находятся под круглосуточной охраной работников УГО. Каждый будет обязан оставить там оружие и только после этого войти в помещение ВР", — объяснил Андрей Парубий.

Все носят и ничего

Почему руководство парламента так обеспокоила тема ношения оружия в стенах Верховной Рады, честно говоря, не понятно. Те, кто регулярно бывают в кулуарах ВР, прекрасно знают, о том, что здесь едва ли не каждый четвертый приходит на заседание с кобурой за поясом. Еще больше ситуация усугубилась после того как на волне Майдана в Раду вошли командиры батальонов и простые революционеры.

"Оружие на самом деле есть у многих депутатов, — заявляла сама Савченко. — Они его приносят, в том числе в здание парламента, но делают это скрытно, поскольку действующее законодательство Украины не допускает, чтобы депутаты открыто носили оружие. И ничего страшного, я же не боюсь заходить в парламент, зная, что там есть такие московские "консервы", как Тетерук и Береза, которые могут и желают убить меня".

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О том, что многие депутаты ходят в Раду с оружием, со знанием дела говорит один из лидеров "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием, — признался нардеп. — Это неправильно, и этого не должно быть, потому что парламент это площадка для дискуссий, и площадка, где иногда эмоции перевешивают. При такой эмоциональной ситуаций, когда есть люди с оружием, – это опасно", — сказал Кононенко.

А есть ли смысл?

Совершенно спокойно о наличии оружия у народных избранников говорят и депутаты-выходцы из "Азова". Например, нардеп Андрей Билецкий, известный в определенных кругах как "Белый вождь", считает инициативы запрета совершенно бессмысленными.

"У нардепа есть депутатская неприкосновенность, и хоть десять рамок поставьте, у него нельзя будет забрать оружие. Он пройдет эти рамки, и не будет даже отвечать на вопросы. Запрет оружия в парламенте зависит в первую очередь от депутатской неприкосновенности. Снимут неприкосновенность, тогда можно вводить правила о запрете оружия и тогда это будет работать. Пока есть неприкосновенность, это все работать не будет", — считает Билецкий.

Об опасности ношения оружия в Верховную Раду неожиданно заговорили даже в "Оппозиционном блоке".

"Ни один депутат от нашей фракции с оружием в парламент не заходил, — признается лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. — Что касается остальных, наверное, такая опасность есть, поэтому и появился соответствующий законопроект. Мы, конечно, его поддерживаем. В украинском парламенте нет места оружию. Может быть политическая дискуссия, а кто хочет иметь оружие, пусть пользуется им в местах военных конфликтов".

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А не поздно?

Между тем, политолог Алексей Якубин считает, что в рамках текущего созыва Верховной Рады инициатива, мягко говоря, перезрела.

"После 2014-го года ВР начала активно милитаризироваться, — говорит эксперт. — Мы видели появление людей в военной форме, хотя формально они могут находится в такой одежде только в определенных местах. В зале заседаний даже стали слышаться звуки перезаряжения оружия. Тот факт, что народные депутаты до сих пор не начали применять оружие можно назвать подарком небес. Но если такие методы уже начали возникать, то, скорее всего, это лишь вопрос времени. Инициатива заставлять депутатов сдавать оружие вполне адекватна".

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