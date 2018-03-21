АТО закончилось, но в Донбассе не будет перемен

Александр Хроленко, военный обозреватель

На фоне реальных боевых действий в Сирии мировая общественность совершенно утратила интерес к Донбассу. 16 марта, вероятно, для оживления темы, президент Украины Петр Порошенко в очередной раз напомнил о смене формата: завершении антитеррористической операции и начале операции Объединенных сил. Однако от игры слов реальная обстановка на востоке Украины не меняется.

Впервые о трансформации АТО поведал миру начальник Генштаба ВСУ Анатолий Муженко еще 22 февраля, но за минувший месяц в Донбассе никто не заметил перемен.

Мантры о переходе руководства операцией к Вооруженным силам Украины выглядят, как минимум, странно. Все силовые структуры в зоне конфликта и ранее подчинялись единому командованию, Генеральному штабу ВСУ, президенту. Пусть не вполне конституционно, но украинская армия без ограничений применяла все виды вооружений, включая авиацию, артиллерию, танки, ракетные комплексы "Точка-У" и даже фосфорные бомбы.

Верховная Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, якобы как новую правовую основу "для отпора вражеской агрессии". На востоке Украины, вроде бы, появился новый командующий объединенным штабом силовых структур – генерал-лейтенант Сергей Наев, который в числе двадцати других высших офицеров ВСУ еще в сентябре 2017 года стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России по статьям 356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид). Наев в зоне АТО руководил сектором Б — войсковой группировкой западнее Донецка.

В поисках перемен

С позиции внешней политики и военной стратегии, новый формат обороны ВСУ – "отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации» – очевидная нелепость. Возможно, кому-то хочется считать агрессией твердую позицию Москвы относительно внутриукраинского конфликта. И все же, кроме Генштаба ВСУ и американского спецпредставителя Курта Волкера, никто на планете не видит присутствия российских войск в Донбассе. На эту тему нет ни одного репортажа CNN.

Новый Объединенный оперативный штаб принимает все полномочия по руководству ВСУ, Нацполицией, МВД, ГСЧС и военно-гражданскими администрациями в Донецкой и Луганской областях – на постоянной основе (и этим отличается от прежнего, переменного состава штаба АТО). Новый регламент еще не готов, но ответственный за всё генерал уже назначен. Возможно, это попытка переложить ответственность за дальнейшее кровопролитие с президента на "стрелочника".

Очевидно, война – не в интересах Киева. Думающим людям понятно, что Вашингтон отстаивает в Донбассе свою "правду" – европейский газовый рынок, и ради этого готов на опосредствованную войну с Москвой. Украинские потери – не в счет.

Посмотрим на Донбасс с другой стороны. Американо-украинская попытка отсечь Россию от традиционных влияния и рынков сбыта в Европе – почти неприкрытая форма агрессии. Американские беспилотники по многу часов курсируют вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. 30-я отдельная механизированная бригада может сколько угодно отрабатывать "огневой вал" для поддержки наступающих частей ВСУ. Но Россия не позволит устроить "геноцид" вблизи своих границ, скорее пострадают инициаторы боевых действий. И российский президент Владимир Путин не раз предупреждал об этом. Законодательная регламентация применения ВСУ на собственной территории не означает готовности украинского государства к войне с Россией.

Миротворческой операции по американским канонам также не будет, ведь Совбез ООН очень осторожен в оценках происходящего в Украине. Поэтому новому командующему Объединенными силами в Донбассе не позавидуешь.

Образцовый "вокер"

Уроженец Винницкой области генерал-лейтенант Сергей Наев по-своему интересный продукт времени. Военному делу учился в Московском высшем общевойсковом командном училище (ВОКУ), поступить туда было весьма непросто. Диплом МосВОКУ всегда считался "знаком качества", и даже лейтенантов-выпускников в войсках уважительно величали на английский манер "вокерами" (walker – скороход). Первые три года офицерской службы прошли в Германии и на Дальнем Востоке России, в 1993-м Сергей Наев вернулся на историческую родину, и успешно продолжил карьеру в ВСУ.

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Как лучший выпускник Национальной академии обороны Украины, в 2007 году награжден знаком отличия британского посла – Мечом Королевы Великобритании. Странный символ для офицера независимой Украины. Впрочем, Наев – сторонник Североатлантического пути, и ранее отмечал: "Вооруженные Силы Украины образца 2020 года должны соответствовать стандартам, которые существуют в вооруженных силах ведущих странах мира, в частности, в НАТО". Быстрый карьерный рост во многом объясняется идеологическим соответствием Революции достоинства.

До весны 2018 года Сергей Наев служил начальником штаба – первым заместителем командующего Сухопутными войсками. 7 марта начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко представил его как своего заместителя. И, вот, новый виток донбасской истории. В России внимательно следят за продвижением подследственного украинского генерала на Восток.