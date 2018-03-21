Психиатр для Савченко. Дьяченко: почему бы не проверять всю Раду

РИА Новости Украина

В "Народном фронте" обнародовали фотокопии представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

При этом народный депутат "НФ" Антон Геращенко предложил голосовать не за арест Савченко, а за ее принудительное лечение. Его коллега по фракции Юрий Береза утверждает, что Рада должна поставить на голосование вопрос о прохождении Савченко психиатрической экспертизы.

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В свою очередь в "Блоке Петра Порошенко" заявили, что Савченко следует лишить звания "Герой Украины", а представитель президента в Раде Ирина Луценко анонсировала изменения в законе о гражданстве. По ее словам, в документе будут уточняться причины, почему могут лишить украинского гражданства. Например, не может стать гражданином Украины человек, который совершил преступления на территории Украины или совершил тяжкие преступления против украинских граждан.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко напомнила, что у парламента нет полномочий голосовать за принудительное медобследование кого-либо.

"Нардеп Ю. Береза заявил что необходимо голосование за принудительное медобследование Н. Савченко. То есть эталон психического здоровья и знаток Регламента ВР сообщил нам план действий. У парламента нет таких полномочий, сколько б вы не голосовали, дурик. А если б к нардепам были требования проходить психиатра — не было бы вашей фракции с коалицией", — прокомментировала Дьяченко на своей странице в Facebook.

Также Дьяченко в контексте заявлений об изменении закона о гражданстве подчеркнула, что несмотря на абсурдные решения парламента, граждан Украины лишить гражданства нельзя согласно Конституции.

"Нардеп И. Луценко заявила что они перепишут закон о гражданстве. "В частности, уточняются причины, почему могут лишить украинского гражданства. Например, не может стать гражданином Украины человек, который совершил преступления на территории Украины или совершил тяжкие преступления против украинских граждан. Это то, что дополнительно будет", — заявила Луценко. Граждан Украины лишить гражданства нельзя согласно Конституции, какую б ерунду вы не приняли, называя ее законом", — уточнила Дьяченко.

Пост Елены Дьяченко в Facebook

Она напомнила, что лишить гражданства и отказать в его предоставлении — абсолютно разные процедуры, а закон обратной силы не имеет, если в БПП решили перестраховаться после ситуации с лишением украинского гражданства бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.