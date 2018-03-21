Сюр под названием "дело Савченко"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Дело нардепа Надежды Савченко с каждым днем обрастает все новыми подробностями, напоминая фильм о шпионах, в котором фигурируют спецслужбы, военные, взорванные склады с боеприпасами и Герой Украины в качестве главного злодея.

День Х

Скоро Рада решит судьбу нардепа Надежды Савченко. В четверг, 22 марта, Комитет по вопросам регламента и организации работы ВР рассмотрит три представления Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Савченко. После того, как комитет решит, давать ли согласие на представление, их должен рассмотреть весь состав Рады.

В повестке работы комитета рассмотрение представление генпрокурора по Савченко назначено на 08.30 перед началом заседания Рады.

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Накануне во фракции БПП заявили, что готовы поддержать все три представления Генпрокуратуры. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, в четверг ГПУ представит в парламенте "шокирующее видео" по делу Савченко.

Как заявлял ранее Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента.

Савченко подала в суд

В среду, 21 марта, стало известно, что в ответ на исключение из комитета Рады, нардеп Савченко подала иск в Верховный суд.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной Рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", — написала она у себя в Facebook.

По мнению Савченко, вышеуказанное постановление является незаконным и подлежит отмене.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", — отметила она.

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Коварные планы Героя Украины

15 марта Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В пояснительной записке к документу авторы указали на то, что Савченко встречалась с главарями ДНР/ЛНР, а также то, что нардеп участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к гостайне.

Во вторник вечером нардеп Антон Геращенко опубликовал представление Генпрокуратуры на снятие с летчицы неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.

По мнению ГПУ, Савченко вступила в сговор с переговорщиком по пленным Владимиром Рубаном и ополченцами с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине.

"Поэтапный план" такого свержения, по мнению силовиков, выглядит так:

1) Савченко и другие заговорщики планировали выбрать момент, когда в парламенте соберутся все депутаты, министры и президент. После чего обстрелять здание Рады из гранатометов и минометов, одновременно атакуя и другие здания правительственного квартала. И добивая государственных деятелей из огнестрельного оружия.

2) А вот дальше идет крайне противоречивый пункт. Луценко утверждает, что после этой бойни заговорщики планировали в ночное время захватить здание Рады, используя при этом оружие правоохранителей, которое, видимо намеревались отнять.

Но на этом история не заканчивается. После ночного штурма Рады Савченко и Ко якобы планировали ворваться в дома Порошенко, Авакова и Турчинова с целью "противоправного лишения их жизни". Тех самых руководителей страны, которых уже лишили жизни в пункте №1 — когда все они приехали на заседание Рады.

Группу, по версии Луценко, Рубан подбирал в течение 2017 года. Оружие для реализации преступного плана, как уже известно из материалов следствия, Савченко и Рубан покупали на территории ДНР.

Первую партию оружия Рубан перевозил вместе с Савченко. В серой зоне он передал ее Березню, который доставил груз в Хмельницкий, на территорию воинской части спецназа ГУР.

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Именно в Хмельницком, уверяет Луценко, и происходило детальное планирование операции и распределение ролей в ней. Рубан и Савченко жили то на территории воинской части, куда возили оружие, то в частных апартаментах.

На Савченко было возложено руководство операцией. Кроме того, она лично должна была пронести в парламент гранаты Ф-1 и РГД-5, а также огнестрельное оружие, чтобы совершить покушение на жизнь государственного деятеля (вероятно, Петра Порошенко — ред.).

В целом следствие дает следующую хронологию подготовки госпереворота:

ноябрь 2017 года — Савченко нашла сообщников Березня, Кота, Ляща и Захарченкова

20 —23 ноября — купила в Макеевке и Горловке первую партию оружия.

23 ноября — 13 декабря — планировала теракты.

6-8 марта — организовывала вместе с Рубаном закупку второй партии оружия.

Брифинг Савченко

Во вторник, 20 марта, Савченко провела брифинг и рассказала "всю правду" о заговоре, в котором ее обвиняют.

Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.

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По словам Савченко, некоторое время назад с подачи администрации президента Петра Порошенко на нее открыли настоящую охоту — депутату якобы трижды сообщали о "приказе о ее физической ликвидации". В итоге она поняла, что "в четвертый раз ее могут не предупредить" и решила действовать.

Людей, которые якобы получили приказ о ликвидации Савченко, но предупредили ее об этом, депутат называет в своем рассказе "объект А". Этот "объект", по словам Савченко, "фиксировал все, что она делала".

"Когда я поняла, что "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было в будущем создать политическую провокацию", — сказала Савченко.

По ее словам, видеозаписи, которые Луценко намерен в ближайшее время продемонстрировать парламенту в качестве доказательств вины депутата, сделаны как раз в ходе ее встреч с "объектом А", в том числе в конспиративной гостинице, а также в воинских частях, на полигонах и в "серой зоне" Донбасса.

"Я начала создавать сюрреализм… Не только, как рассказывал Луценко, "гранатами в разные стороны", "минометом по куполу" — я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", — сказала депутат.

В частности, по ее словам, ей предлагали посетить день рождения секретаря Совета национальной безопасности Александра Турчинова в конце марта, на котором должно было присутствовать руководство страны.

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"Мы разрабатывали и расставляли схемы: где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем — так называемый глухой телефон", — рассказала Савченко.

По ее словам, это были далеко не единственные "планы убийства" верхушки украинской власти.

"Я даже узнала другие идеи — в парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть бы сюда гранатой? Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать "газовую камеру". И такие моменты тоже разрабатывались", — заявила Савченко.

Все это, по ее словам, фиксировалось и передавалось "объектом А".

При этом Герой Украины подчеркнула, что никакого теракта в Раде она не планировала всерьез, но лишь хотела, чтобы в это поверила власть.

"Никогда бы в жизни в Верховной Раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила она.

По материалам из открытых источников интернет.