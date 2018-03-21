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    Политика

    Савченко удивила появлением на заседании комитета Рады

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (98)

    (обновлено: )39120
    Надежда Савченко пришла в среду на заседание комитета Рады по национальной безопасности и обороне, из которого ее исключили. Она сообщила, что обжаловала постановление - "исключить депутата из комитета невозможно".
    Надежда Савченко на заседании комитета Рады, из которого ее исключили
    Скриншот 112 Украина

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко пришла на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, из состава которого ее исключили.

    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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    Савченко сообщила, что обжаловала постановление об отзыве ее из комитета в суде.

    "Я обжаловала это постановление. Копию решения суда я предоставлю. Исключить депутата из комитета невозможно, постановление незаконно", — заявила Савченко и заняла свое место за столом.

    Однако заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании комитета было 8 из 10 необходимых нардепов, сообщает Украинская правда.

    Комитет должен был рассматривать законопроект о нацбезопасности, на принятии которого настаивает президент Петр Порошенко.

    facebook.com/Savchenko.Nadiia
    Иск Надежды Савченко

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