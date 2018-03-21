Савченко удивила появлением на заседании комитета Рады

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко пришла на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, из состава которого ее исключили.

Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в здании парламента. Генпрокурор уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

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Савченко сообщила, что обжаловала постановление об отзыве ее из комитета в суде.

"Я обжаловала это постановление. Копию решения суда я предоставлю. Исключить депутата из комитета невозможно, постановление незаконно", — заявила Савченко и заняла свое место за столом.

Однако заседание комитета не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании комитета было 8 из 10 необходимых нардепов, сообщает Украинская правда.

Комитет должен был рассматривать законопроект о нацбезопасности, на принятии которого настаивает президент Петр Порошенко.