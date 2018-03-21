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    Савченко могут арестовать прямо в Раде - Каплин

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (98)

    (обновлено: )16411
    По словам народного депутата Сергея Каплина, уже в четверг Надежда Савченко может из стен Верховной Рады отправиться прямиком за решетку.
    Сергей Каплин в Раде
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в четверг рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на лишение неприкосновенности, задержание и арест депутата Надежды Савченко, сообщается на сайте комитета.

    Надежда Савченко. Архивное фото
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    "В четверг Савченко могут арестовать прямо в зале Верховной Рады. Примерно по такому же сценарию, как это было в случае с Игорем Мосейчуком. Поверьте, шансы на это очень серьезны. Так или иначе, а это будет экзамен для парламента. В четверг станет ясно, что главнее для этой ВР — закон или инстинкт самосохранения. Закон требует в случае оснований на это арестовать обвиняемого в подготовке к террористическому акту прямо в зале заседаний. Если для депутатов важнее сохранить свою шкуру, то они пойдут другим путем — лишат Савченко мандата, будут расследовать, демонстративно допрашивать, арестовывать ее окружение. И таким образом Савченко вне стен парламента просто исчезнет. Ведь единственная трибуна, которая у нее была — это Верховная Рада", — считает политик.

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    Вместе с тем, Каплин уверен, что даже в случае возможного ареста Надежды Савченко это вряд ли будет иметь какие-то политические последствия.

    "В плане имиджа Украины за рубежом — это полная дискредитация государства и парламента. Если Рада арестует Савченко на Западе покрутят у виска, поняв, что украинцы героизировали и пропустили в собственный парламент каких-то шпионов", — отмечает нардеп.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    По его словам, большинство украинцев вполне разделяют идеи Надежды Савченко по отношению к действующей власти.

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    "При анонимном исследовании позиций украинцев я убежден, что 80 процентов населения готовы подносить Савченко гранаты и стрелять из оружия, из которого она якобы хотела обрушить купол Рады. Сегодня мы видим процесс возвращения Савченко в образ героини, это ее последний шанс занять свою нишу в украинской политике", — резюмировал депутат.

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