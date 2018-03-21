Соцсети: Савченко - в психушку? Отделим реальность от бреда

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Кто бы, что не говорил – а все же коллегиальная поддержка под куполом Рады есть! Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко пообещал, что не одобрит задержание и арест скандальной коллеги Надежды Савченко. Вместо этого Геращенко предложил голосовать за ее принудительное лечение и опубликовал фотокопии представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко.

Читайте также: Тренд дня: "да неужели, Савченко — враг общества №1?"

"По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест… Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице", — написал Геращенко на своей странице в Facebook. Однако в соцсетях далеко не все согласны с таким депутатским предложением.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook