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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Савченко - в психушку? Отделим реальность от бреда

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (98)

    (обновлено: )22303
    Нардеп Надежда Савченко, стремительно теряющая народную поддержку и доверие, волею судьбы (и по предложению коллег-нардепов) может оказаться не в зале суда, а на принудительном лечение в психушке.
    Брифинг Н. Савченко в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Кто бы, что не говорил – а все же коллегиальная поддержка под куполом Рады есть! Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко пообещал, что не одобрит задержание и арест скандальной коллеги Надежды Савченко. Вместо этого Геращенко предложил голосовать за ее принудительное лечение и опубликовал фотокопии представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и задержание Савченко.

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    "По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с неё депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест… Считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психиатрической лечебнице", — написал Геращенко на своей странице в Facebook. Однако в соцсетях далеко не все согласны с таким депутатским предложением.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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