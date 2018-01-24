Анализ соцопросов. Украинцы не видят, кто их выведет из тупика — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко — наиболее популярные политики среди украинцев. И, если бы сейчас состоялись внеочередные выборы, то именно эти два кандидата получили бы наибольшую поддержку. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.

Соцопрос проводили в декабре 2017 года, опросили более 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Таким образом, в случае если бы досрочные выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшее количество респондентов поддержали бы Юлию Тимошенко — за нее проголосовали бы 12% избирателей. А вот за Петра Порошенко — проголосовали бы 10% украинцев.

На третьем месте этого рейтинга — лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - за него проголосовали бы почти 8% избирателей. Далее в этом списке лидер партии "За життя" Вадим Рабинович с поддержкой примерно 7,5%. За лидера Радикальной партии Олег Ляшко 6% граждан отдали бы голос на выборах. Еще примерно 5% украинцев проголосовали бы за сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, и почти столько же за мэра Львова Андрея Садового.

Результаты этого соцопроса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про цей рейтинг? Чи варто йому вірити?

— У мене є певні застереження. По-перше, у всіх кандидатів рейтинг низький. По-друге, можна говорити про те, що останні політичні події, які відбуваються не тільки в Україні, а по всьому світу, свідчать про те, що оці прогнози, які ґрунтуються на соціологічних дослідженнях, дуже часто не виправдовуються, тому що різниця між кандидатами невелика. Можемо пригадати Брекзіт, який ніхто не міг передбачити, на основі соціологічних досліджень, вибори Трампа, які не можна було передбачити на основі соціологічних досліджень тощо. От зараз у Чехії відбувається ситуація, невідомо, що там буде на виборах. Тобто на сьогоднішній день, на жаль, соціологія не відображає ті інструменти, які на сьогоднішній день використовуються, вона не відображає реальної картини з різних причин. В Україні це, зокрема, і те, що давно перепис населення не проводився тощо.

Згідно соцопитуванню, українці довіряють волонтерам, ЗСУ, церкві, громадським організаціям. Це ж реальний стан речей?

— Реальний стан речей те, що половина людей просто не бачить, за кого голосувати, взагалі не бачить людей, які відображають їх інтереси. Реалії полягають в тому, що ці політики на арені знаходяться вже 17 років, ті, які названі, перша трійка, або навіть 20. І відповідно людям вони трохи надоїли, і люди хочуть чогось нового. Тому максимальний рейтинг складає всього на всього 12%.

Як вони цим будуть користуватися?

— Я думаю, що цим будуть користуватися якісь інші кандидатури, поки які просто не включаються в ці соціологічні дослідження, які є за великим рахунком інструментом пропаганди. Нав'язується така думка, що за 20 років в Україні не з'явилося жодної людини, гідної навіть претендувати на посаду президента. Тільки покоління, яке вийшло в політику в кінці 90-х, може в ХХІ столітті вивести Україну. От вони 20 років виводили, виводили, завели туди, де ми є — найбідніша країна Європи. Тепер саме вони нас кудись і виведуть. Насправді люди в це не вірять, тому фактичної підтримки немає діючих політиків. Це просто говорить про те, що людям не подобаються діючі політики. Вони хочуть нових.

Хто може брати такі соціологічні рейтинги для планування своєї роботи? Наприклад, раніше в подібних рейтингах у лідерах був і Святослав Вакарчук?

— Його немає, тому що протестували, подивилися тощо. Питання ж в тому, що вони є такими самими ставлениками тих самих фінансово-промислових груп, які контролюють політиків вже 20 років. Тобто люди не бачать сили, яка б могла вивести Україну з того глухого кута, де ми знаходимося.

Політики без спонсорів не буває.

— Це українська демократія. Тобто в нас політик має найнятися на роботу у фінансово-промислову корпорацію, після того його почнуть розкручувати. Тому ми у всіх рейтингах свободи такі, тому ми маємо такий рівень життя.

Святослава Вакарчука немає в цьому рейтингу, але партія Зеленського «Слуга Народу» — 4% рейтингу.

— Це просто говорить про те, що будь-яка відома людина, яку інколи показують по телевізору, якщо заплатити соціологічній службі і вставити її в рейтинг, ви ж не думаєте, що вони проводять дослідження просто без зарплати працюють, звичайно, це бізнес-проект, кожна з соціологічних служб. Так от, коли це прізвище, будь-яке, подається, він одразу набирає половину відсотків діючого президента. Це про що говорить? Про те, що є дефіцит на лідерів. І люди готові підтримати кого завгодно, аби це було щось нове, не ті люди, які вже 20 років під різними прапорами нам розказують, як нам треба жити. Ось що ми бачимо. У нас є дефіцит на нові ідеї, на нові стратегії, на нових політичних лідерів. І будь-яка людина, яка трошки відома, її інколи показують по телевізору, вона зразу отримує 4%.

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Що ви скажете стосовно кількості людей, які готові віддати найбільшу кількість голосів у разі позачергових виборів, згідно цього соцопитування, за Тимошенко і Порошенко? Порошенко втрачає підтримку. Чому?

— У будь-якій країні діючий президент і лідер опозиції, які мають рейтинги біля 10%, розцінюють це як катастрофу. Тобто це просто повний провал діяльності і керівництва, і опозиції. Тобто ні ті не подобаються народу, ні ті не подобаються народу. Петро Олексійович є теж конкурентом Тимошенко. Ми можемо пригадати, коли вона стала віце-прем'єром, в 2001 році, в уряді Ющенка, коли президентом був Кучма, він їх рекомендував. Петро Олексійович тоді був депутатом. Тобто це люди, які працюють дуже давно. Вони всім відомі. І тому в них досить низькі рейтинги, тому що люди ж дивляться на цю ситуацію. Якщо дивитися насправді, ми можемо розуміти, що зміна одної кандидатури на іншу принципово нічого не змінить в нашій країні. І це розуміє більшість населення. Тому такі низькі рейтинги. Проблема не в прізвищах, проблема в тому, що представники діючої еліти, яка при владі 20 років, вони не задовольняють очікуванням громадян.

Якби Петро Порошенко вирішив повернути довіру українців до себе, то ми б знову говорили про проблему прізвища, тому що ми б йому довіряли?

— Ви зрозумійте, що він проводить собі закриту соціологію, всі його рішення якраз спираються на соціологію. І він навіть жодного призначення не здійснює до того, як не прорахує, яка кандидатура буде більше підтримана. І все, що він може видавити максимально з цієї політики, він вже отримав, ці свої 12%. Питання в тому, що люди стратегічно не бачать, як в них покращиться життя при тому тренді, який існує останні років 7-10. Тобто ті зміни, які відбулися в останні роки, вони не покращили стан життя населення.

Реальні показники при реальних виборах будуть відрізнятися?

— Голосування? Питання в тому, що в такій ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, як сказати, фактично ніхто не готовий до голосування. Тобто легітимність цього голосування дуже низька. Тому що сумарний рейтинг всіх кандидатів менше 50%. Тобто ми говоримо про іншу проблему — недовіру у народу до діючої як такої системи і системи виборів. Тобто люди не бачать можливості змінити своє життя через ті механізми політичні, які запропоновані. І це найбільша проблема, яку, на жаль, не можна вирішити питанням заміни прізвища одного на інше.

Напомним, политтехнолог Ярослав Макитра считает, что политики уже не могут влиять и контролировать свои рейтинги из-за стремительного развития информационных технологий.