Ищите, кому выгодно. В СМИ попадают только "нужные" соцопросы - эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Петр Порошенко и Юлия Тимошенко боролись бы за президентское кресло, если бы выборы были в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Яременко.

При этом лидером рейтинга стала именно Юлия Владимировна, действующий президент отстает от нее менее чем на 2%. Третью позицию делят между собой лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко и глава партии "За життя" Вадим Рабинович.

Результаты этого соцопроса в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Насколько вообще подобные опросы репрезентативны и объективны?

– Это достаточно серьезный опрос. Было опрошено более двух тысяч респондентов, и статистическая ошибка, если я не ошибаюсь, до 2,5%. Поэтому это достаточно серьезный опрос, проведенный известными социологическими службами, и, я думаю, что в определенной степени он отображает сложившуюся сегодня ситуацию. Плюс-минус, но общую тенденцию мы с вами видим.

Эта информация подается для кандидатов или все же определенным образом для избирателя?

– Конечно, хотелось бы сказать, что все это делается исключительно для избирателя, но по факту, скажем так, пускай не всегда, но в 99% случаев за такими опросами стоит заказчик.

Заказчиком может быть как какая-то иностранная структура, которая заказывает такой мониторинг, дабы понимать, что происходит в Украине. Это может быть какая-то общественная организация, которая существует и работает на территории нашего государства или, как чаще всего это происходит, это та или иная политическая сила, или тот или иной политик, который хотел бы понимать, что происходит в обществе и насколько велика у него поддержка.

И в случае, если такие результаты, скажем так, соответствуют желаемым, то часто эта информация попадает в СМИ и становится достоянием общественности.

Вообще, насколько социологические опросы могут влиять на предпочтения электората и влиять на результаты выборов?

– На самом деле единого ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, я бы разделял все-таки серьезные агентства, которые занимаются социологическими исследованиями, это уже делают не первый год и имеют репутацию и имя, и этим дорожат, и продаваться, извините за сленг, за три копейки, они не будут.

С другой стороны, такие социологические исследования всегда являются определенной составляющей политконсалтинга, политтехнологий и, в том числе, влияют на мнение избирателя, когда он пойдет голосовать на выборы.

Поэтому говорить, что это сугубо информационная площадка, информационный посыл, потому что при правильной обработке такие результаты могут улучшить твои политические результаты во время избирательной кампании или же во время подготовки к ней.

Можно ли считать соседей Петра Порошенко в этом рейтинге реальными оппонентами в глазах украинцев?

– Я думаю, что два основных кандидата. Но мы с вами говорим о выборах, если бы они произошли в ближайшем будущем. В принципе два основных кандидата отображены в этом рейтинге — это Тимошенко и Порошенко.

Если же мы говорим про представителей Оппоблока, партии "За життя" и радикалов, то это соответствует более-менее с учетом той статистической ошибки, которая была заявлена, этот результат может соответствовать фактическому.

Но как показывает практика, когда люди идут на избирательный участок, они чаще всего будут поддерживать того, у кого более высокий рейтинг. То есть, есть такое понятие "следовать за лидером".

И все-таки, если мы говорим про президентскую кампанию, давайте не забывать, что там у нас два тура, и объективно сегодня тот результат, который был достигнут Порошенко в 2014 году, а именно победа в первом туре, в сегодняшних реалиях невозможен, и мы с вами однозначно во время избирательной кампании президентской увидим два тура.

По крайней мере, если бы она произошла в ближайшем будущем. И эти голоса, которые на сегодняшний момент в этом социсследовании отдаются Бойко и Рабиновичу, они будут в той или иной степени перераспределятся между лидерами будущей президентской гонки.

А как избираются эти фамилии? Как они попадают в эти рейтинги? Несколько месяцев назад в первой пятерке фигурировали совсем другие люди — Гриценко, Вакарчук…

— Святослав Вакарчук появлялся буквально в одном или двух рейтингах. А Гриценко… Если быть совсем объективным, то Тимошенко, Порошенко были всегда, Ляшко всегда участвовал в таких социсследованиях, Рабинович уже, наверное, в течение двух лет тоже является постоянным участником такого опроса, Бойко, как лидер Оппоблока, постоянно был. Гриценко в данной ситуации занимает шестое место, около 5% он набирает.

А дальше… на самом деле, ротации в первой пятерке могут происходить, но если мы посмотрим разные социологические службы, которые проводят такие исследования, и возьмем хотя бы в ретроспективе года, то ротация между 5-6 основными лидерами, она будет очень значительная.

Они могут выпадать из этого вопроса, но потом возвращаются в другом, и разница в процентах — достаточно невелика. А сам список набирается из тех политиков, которые сегодня на слуху и у которых теоретически есть возможность получить ту или иную электоральную поддержку на будущих выборах.

Бывает такое, что почти одновременно публикуются соцопросы с довольно большими различиями. Как этого удается достичь?

– Не будем переходить на конкретные названия, но мы такую же ситуацию иногда с вами наблюдаем во время экзит-поллов, когда очень сильные различия в результатах выборов по разным городам.

Мы можем последние местные выборы взять, тот же Днепропетровск, когда там разбег по разным политсилам был очень серьезный. Такая же ситуация была на парламентских выборах 2014 года.

На самом деле, здесь уже идет чаще всего манипуляция, и таким образом пытаются создать то или иное позитивное или негативное общественное мнение и сформировать в понимании избирателя, что победил тот или иной кандидат, или та или иная партия.

На самом деле, если социологическая служба подошла к этому вопросу грамотно, честно, и с пониманием того, что делается, профессионально, то результаты не могут настолько радикально отличаться друг от друга. Все равно будет какая-то погрешность, будет определенный разбег в результатах, но говорить, что 5%, 7%, 10%, как мы иногда с вами наблюдаем, это значит, что кто-то занимается шулерством.

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