Рейтинги падают, недоверие – растет. Соцсети обсудили соцопросы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцев потешила новая порция "президентских" рейтингов: Петр Порошенко отстает от Юлии Тимошенко на 1,1%, а "Батькивщина" и партия Рабиновича сместили БПП на третье место. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Наибольшее количество респондентов (8,7%) поддержали бы Тимошенко, за Порошенко отдали бы свои голоса 7,6% опрошенных украинцев. Еще по 5,8% набирают лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Не менее интересными стали результаты и другого опроса украинцев. В декабре 2017 года наибольшее недоверие граждане Украины выразили к Арсению Яценюку (баланс доверия/недоверия составляет —81%), Арсену Авакову (-75%), Александру Турчинову (-75%), Юрию Луценко (-75%), Андрею Парубия (-72%). Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова. И это далеко не последний из свежих украинских рейтингов, однако в соцсетях результаты всех этих опросов встретили весьма скептично.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook