План на 2018 в контексте второго срока Петра "Щедрика"

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Уже очевидно, что долгожданные и часто обещанные досрочные парламентские и президентские выборы в ближайший год не состоятся. И пройдут, вероятнее всего по плану в 2019-том. Хотя бы по той простой причине, что если бы гарант решился на роспуск ВР, то получил бы в результате не ручной парламент, а "протимошенковское" депутатское большинство. А своего главного реального конкурента на президентских выборах Юлию Владимировну Тимошенко – в кресле премьера. Потому Петр Алексеевич склонен попытаться второй раз стать президентом, а уж с этой позиции попробует закрепить свой успех и на выборах в парламент.

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Что такое европейский выбор Киева в исполнении Петра Алексеевича население страны убедилось на своей шкуре в последние три года тотального падения доходов, роста цен на все и вся, галопирующих тарифов на ЖКХ и пр. О том, как будущие избиратели лидера страны оценивают итоги реформаторской деятельности Порошенко и его соратников, ярко свидетельствуют результаты опроса, проведенные центром Разумкова осенью этого года.

Большинство украинцев выступает против реформ, которые власть проводит или планирует провести в стране.

Меньше всего поддерживают медицинскую, пенсионную и земельную реформы, больше всего – образовательную. Согласно опросу, позитивно образовательную реформу оценивает 26% украинцев, негативно – 41,8%. Медицинскую реформу поддерживает 21,2% участников опроса, 56,9% выступают против. Пенсионную оценило негативно столько же украинцев, поддерживает ее 19,9% респондентов. К планируемой земельной реформе положительно относится 14,6%, негативно – 52,3%. Судебную реформу поддержало 12,6% респондентов, критикует ее 49,1% украинцев. Запланированную приватизацию госпредприятий положительно оценило 12,4% участников опроса, негативно – 49,9%.

Жаль, конечно, что "разумковцы" не решились опросить украинцев на предмет их "поддержки" реформ ЖКХ и рынка товаров и услуг. На последнем правительство решилось снять всяческую ценовую госрегуляцию, чем оставило потребителя один на один с рыночными "хищниками". Уж тогда бы проценты "поддержки" стремились к нулевой отметке.

Но даже на основе приведенных данных можно смело предположить, что разворачивание "реформ" в полном объеме в ближайший год, когда последствия станут чувствительными для большего числа людей, приведет к однозначному обнулению шансов нынешней властной команды обеспечить свой повторный приход к власти честным способом. И прежде всего Петра Алексеевича. Ведь по сложившейся в нашей стране традиции, все негаразды привычно приписываются действиям первого лица.

Осознает ли свой президентский "дефолт" Порошенко? Безусловно. Именно в силу фобий лишиться президентского кресла на следующих выборах, Петр Алексеевич, де-факто начал тормозить исполнение всех реформ, навязанных стране Вашингтоном, Брюсселем и МВФ. Прежде всего в сфере ЖКХ. Отвиливая изо всех сил от ежеквартальных повышений цен на электроэнергию, газ, воду, отопление и пр. Даже с риском потери МВФ-овских кредитов. Однако возможности для маневра у ПАП невелики. Потому к Новому году население в качестве подарка получило очередное повышение тарифов на воду и электричество. Тем не менее, "саботаж" Киева очевиден. И до президентских выборов тенденция будет сохраняться. Глава государства будет делать все возможное, чтобы избежать роста негатива в свой адрес через проведение в Украине антисоциальных реформ Запада. Так что в какой-то мере мы все получим короткую передышку в процессе планомерного разрушения "социального" государства в нашей стране. Однако, если Петр Алексеевич переизберется, то "реформы" по депопуляции украинцев будут продолжены.

Вероятно, осознавая, что саботировать требования своих западных партнеров в полной мере не удастся, Порошенко решил сделать ставку на обещания номинального роста доходов населения. Так, Павел Розенко на основе ему одному ведомых расчетов сообщил, что до сентября текущего года средние доходы украинцев вырастут до десяти тысяч гривен. А в Кабмине, с учетом "космического" роста ВВП, пообещали, что минималка за год-полтора вырастет до 16 тысячи гривен. Непонятно правда, что в таком случае станет с малым и средним бизнесом. Для которого такой рост минимальной зарплаты смерти подобен. Но это и не важно. Главное, на самом деле обещать и обещать. Зомбировать избирателей мыльными пузырями грез о светлом будущем. Вот, например, военным же обещали с первого января пенсии и зарплаты поднять. Даже специальное постановление КМУ приняли. А потом взяли и на год это повышение перенесли. Очень даже удобно. Так что, ежели Кабмин или ВР чего-то там в этом году наобещает или даже примет в виде документа, можно после, когда сработает пиар-эффект, исполнение собственного решения взять и перенести на год-другой.

Ведь на самом деле для того чтобы чего-то раздавать нужно это "чего-то" где-то взять. А где? В бюджете – шаром покати. МВФ денег не дает. Если еще надумает приостановить сотрудничество, то и на внешних рынках никто не "подаст". Даже за те баснословные проценты, которые готов обещать наш Минфин за отечественные евробонды. Ну а при предстоящих выплатах по внешним займам в текущем году и говорить не приходится. Их объем просто не оставляет никакой физической возможности роста социальных выплат из госбюджета. Так что единственной технологией роста социальных стандартов в стране остается одна: обещания, обещания и еще раз обещания.

Впрочем, пока МВФ формально не свернул с нами сотрудничество можно продолжать строить финансовую пирамиду займов на внешних рынках. Возможно, к нынешним почти пяти, удастся подзанять еще десяток миллиардов долларов. И не важно, что процент будет расти с нынешних 7,4 до 8 или 9. Ведь на самом деле Украина давно в дефолте. Так что, когда придет время признать этот факт публично процент по займам значения иметь не будет. Что один, что двадцать один, заемщики получат шиш с банкрота. Ну или, что вероятнее, за бесценок миллионы гектар сельхозугодий из госсобственности. Но это будет завтра. Возможно и не скоро. Петру Алексеевичу же деньги для собирания голосов доверчивых избирателей нужны сегодня. Так что в ближайший год страну возможно ждут еще те финансовые авантюры гаранта и его команды.

Так что у Петра Алексеевича, его спикеров и политтехнологов очень простая задача: сочинить для избирателя эдакого популистского "щедрика". И изо всех сил убеждать рядовых украинцев поверить в предвыборную рождественскую "сказку". В которой возможно все. И минимальная зарплата в шестнадцать тысяч гривень. И даже курс доллара к гривне не выше десяти, как в далеком 2014-м во время своей первой избирательной кампании обещал Порошенко.