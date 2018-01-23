наверх
23.01.201802:40
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Вакарчук может стать хорошим президентом Украины - Положинский

    (обновлено: )15103
    Музыкант Александр Положинский не согласен с тем, что раз Святослав Вакарчук был плохим народным депутатом, то он будет и плохим президентом.
    Солист группы Океан Эльзи Святослав Вакарчук. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук может быть президентом Украины, считает фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский.

    Порошенко, Тимошенко, Вакарчук. Рейтинг кандидатов
    РИА Новости Украина
    Что делает Вакарчук в президентском рейтинге?

    "Есть аргумент, что он артист. Президентом может быть в нашей стране кто угодно: бизнесмен, профессиональный политик, экономист, ученый, кто угодно — только не артист", —  заявил Положинский в эфире телеканала ICTV

    Читайте также: Тренд дня: поющей стране — поющего президента

    В свою очередь общественный деятель Ольга Айвазовская, представитель Киева в политической подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске заявила: "Знаете, почему Вакарчук не может быть президентом, потому что он был плохим депутатом (2007-2008 года — Ред.)"

    По мнению Положинского, это не показатель.

    "Был плохим депутатом, но это не значит, что он будет плохим президентом. И я не защищаю Вакарчука. Просто он хороший артист и хороший менеджер, он классно организовал свой бизнес. И единственный, кто собирает стадионы по всей Украине", — сказал музыкант.

    Ранее народная артистка Украины Руслана Лыжичко заявила, что Святослав Вакарчук должен быть или музыкантом, или политиком. В то же время сам лидер "ОЭ" ни разу публично не высказывался о своих президентских амбициях. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снегопад в Днепре. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?