Вакарчук может стать хорошим президентом Украины - Положинский

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук может быть президентом Украины, считает фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский.

"Есть аргумент, что он артист. Президентом может быть в нашей стране кто угодно: бизнесмен, профессиональный политик, экономист, ученый, кто угодно — только не артист", — заявил Положинский в эфире телеканала ICTV.

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В свою очередь общественный деятель Ольга Айвазовская, представитель Киева в политической подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске заявила: "Знаете, почему Вакарчук не может быть президентом, потому что он был плохим депутатом (2007-2008 года — Ред.)"

По мнению Положинского, это не показатель.

"Был плохим депутатом, но это не значит, что он будет плохим президентом. И я не защищаю Вакарчука. Просто он хороший артист и хороший менеджер, он классно организовал свой бизнес. И единственный, кто собирает стадионы по всей Украине", — сказал музыкант.

Ранее народная артистка Украины Руслана Лыжичко заявила, что Святослав Вакарчук должен быть или музыкантом, или политиком. В то же время сам лидер "ОЭ" ни разу публично не высказывался о своих президентских амбициях.