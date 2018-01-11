Второй президентский срок Порошенко: риски и шансы

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Украина откроет большой политический сезон только в 2019 году, однако уже сегодня правящие круги начинают подготовку к плановым президентским и парламентским выборам. Петр Порошенко явно рассчитывает на переизбрание на следующий президентский срок, несмотря на зашкаливающий антирейтинг. Но при этом действующий президент остается крупнейшим игроком на украинском политическом поле, обладая внушительными административными, финансовыми, медийными, силовыми ресурсами.

Добровольный отказ Петра Алексеевича от участия в грядущих президентских выборах практически исключен. Если все-таки попытаться смоделировать ситуацию, при которой такой отказ возможен, на ум приходят следующие варианты:

1. Давление Запада, который будет открыто делать ставку на оппонентов Петра Алексеевича. Ряд информационных "вбросов" указывает на то, что влиятельные западные круги готовят Святослава Вакарчука в преемники Петра Порошенко. К тому же не стоит забывать, что под руководством Порошенко украинская власть не выполнила целый ряд взятых на себя обязательств перед Брюсселем и Вашингтоном (антикоррупционный суд, открытие рынка земли, снятие моратория на экспорт необработанной древесины и прочее).

2. Громкие коррупционные скандалы в окружении президента, способные умножить на ноль его рейтинги. Представляется, что антикоррупционные органы в 2018-2019 годах будут работать особенно рьяно, желая выслужиться перед западными наставниками – а это создает вполне понятные риски перед началом предвыборной кампании.

3. Дальнейшее углубление политического и экономического кризиса, также ведущее к обнулению рейтингов – вплоть до того, что объективная социология будет показывать отсутствие шансов пройти во второй тур. Напомним, что в этом году Украине придется отдать порядка $10 млрд в счет погашения долгов (без учета "долга Януковича" в $3 млрд перед РФ и возможных выплат в пользу "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража) в условиях фактического замораживания программы кредитования со стороны МВФ и ЕС и отсутствия заложенных в госбюжет-2018 малейших "точек роста". Заметим, что экономические проблемы били бы по рейтингу президента куда меньше, если бы в кресле премьер-министра продолжал восседать Арсений Яценюк, представляющий конкурирующую финансово-политическую группу "Народный фронт".

4. Изменение Конституции в части перехода к парламентской республике. Реализация подобной программы – задача не из легких, но теоретически даже для Порошенко такой шаг может быть выгоден: с одной стороны, это может быть способом минимизации рисков от потери своего поста по итогам выборов в 2019 году, а с другой, Петр Алексеевич сможет рассчитывать занять пост премьер-министра в следующем политическом цикле, продлив свое пребывание на украинском политическом Олимпе после 2019 года.

Однако если Петр Алексеевич сумеет-таки переизбраться на следующий президентский срок, то последний станет для него куда более тяжелым. Причины, в принципе, достаточно очевидны.

Во-первых, практически наверняка к президенту будет сформирован оппозиционный парламент: увеличится представительство "Батькивщины", "Оппозиционного блока", под купол Рады зайдет фракция "За життя" и, вероятно, "Гражданская позиция" Гриценко. Следующему созыву парламента будет намного проще принять закон об импичменте президента, который ныне блокируется президентской фракцией.

Во-вторых, на горизонте нет никаких причин рассчитывать на сколько-нибудь значимый экономический рост. Более того, есть все объективные предпосылки ухудшения социально-экономической ситуации. В ближайшие несколько лет госфинансы будут перегружены долговыми обязательствами, а с 2021 года вступают в силу условия реструктуризации внешних долгов имени Яресько, согласно которым в случае роста ВВП более 3% в год стране придется отдавать минимум $1,25 млрд. После 2019 года сократится объем получаемой Украиной транзитной ренты из-за ввода Москвой в эксплуатацию обходных трубопроводов. С 2020 года в полный рост встанет проблема окончания проектного эксплуатационного срока блоков АЭС (продление эксплуатации одного блока – это уже миллиарды долларов). Наконец, население в полном объеме начнет ощущать последствия принятых Радой осенью 2017 года антисоциальных реформ – медицинской, пенсионной, судебной, ЖКХ, образовательной.

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В-третьих, никакого привлекательного образа будущего правящая верхушка предложить широким народным массам не сможет – в евроинтеграцию и вступление Украины в НАТО верят все меньше и меньше. Хотя к тому времени ЕС претерпит существенные изменения: дотации для стран Восточной и Южной Европы будут серьезно сокращены, а функции НАТО в Европе, быть может, переберет на себя общеевропейский оборонный союз PESCO.

В связи со всем вышеуказанным слухи о возможности переноса президентских выборов на 2020 год, используя всяческие юридические зацепки, выглядят отнюдь не беспочвенно.