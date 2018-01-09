наверх
09.01.201818:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко прокомментировал раскрытие убийства Ноздровской

    Тема:

    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (77)

    (обновлено: )39806
    Президент Украины провел встречу с руководителями силовых ведомств, в ходе которой обсудил ход расследования резонансного убийства правозащитницы в Киевской области.
    Встреча Петра Порошенко и руководителей силовых ведомств
    Фото Администрации президента Украины

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщается на сайте президента Украины во вторник.

    Отец погибшей юристки Ирины Ноздровской
    "Телеканал Прямий" на Youtube
    Отец Ноздровской обвинил подозреваемого Россошанского в убийстве мужчины

    Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    "Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высокий потенциал, который имеет реформирована Национальная полиция. Наша встреча и есть, в том числе свидетельством очень серьезных доказательств, собранных представителями Национальной полиции совместно с представителями прокуратуры и абсолютного отсутствия каких-либо компонентов политического пиара на этом резонансном деле", — сказал Порошенко.

    Он добавил, что раскрытие этого дела "делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, были приобщены к этому делу". "Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию", — отметил глава государства.

    По его словам, следователи полиции работали в круглосуточном режиме для раскрытия этого дела.

    Смотрите также: Под Киевом прощаются с Ноздровской. Появились фото

    Первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин проинформировал Президента о действиях полиции, начиная с момента обнаружения факта преступления. Он подробно представил информацию об оперативной работе следователей, которая, в частности включала обработки информации по всем видеокамер наблюдения, могла помочь в раскрытии этого тяжкого преступления.

    Вячеслав Аброськин также сообщил, что была проведена значительная судебно-экспертная и криминалистическая работа, которая помогла задержать и предъявить обвинение подозреваемому. Он также подчеркнул, что Нацполиция собрала "сильные и обоснованные доказательства" относительно участия в совершении этого преступления.

    Читайте также: Дело Ноздровской. Вам не кажется, что Порошенко получил "своего Гонгадзе"

    Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Доллары и евро
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших