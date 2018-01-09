Порошенко прокомментировал раскрытие убийства Ноздровской

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Петр Порошенко принял доклад руководства Национальной полиции о проведении расследования резонансного убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщается на сайте президента Украины во вторник.

Ранее по подозрению в убийстве правозащитницы был задержан Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. Юрий Россошанский признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

"Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высокий потенциал, который имеет реформирована Национальная полиция. Наша встреча и есть, в том числе свидетельством очень серьезных доказательств, собранных представителями Национальной полиции совместно с представителями прокуратуры и абсолютного отсутствия каких-либо компонентов политического пиара на этом резонансном деле", — сказал Порошенко.

Он добавил, что раскрытие этого дела "делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, были приобщены к этому делу". "Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию", — отметил глава государства.

По его словам, следователи полиции работали в круглосуточном режиме для раскрытия этого дела.

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Первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин проинформировал Президента о действиях полиции, начиная с момента обнаружения факта преступления. Он подробно представил информацию об оперативной работе следователей, которая, в частности включала обработки информации по всем видеокамер наблюдения, могла помочь в раскрытии этого тяжкого преступления.

Вячеслав Аброськин также сообщил, что была проведена значительная судебно-экспертная и криминалистическая работа, которая помогла задержать и предъявить обвинение подозреваемому. Он также подчеркнул, что Нацполиция собрала "сильные и обоснованные доказательства" относительно участия в совершении этого преступления.

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Напомним, что Анатолий Худяков, адвокат семьи Ирины Россошанской, сомневается в правдивости версии следствия: "В нетрезвом состоянии пожилой человек около 60 лет просто не мог физически нанести такие сильные ножевые ранения погибшей. Да еще и сломать шейные позвонки, – говорит адвокат. – Если судить по силе ударов, которые были нанесены, с Ириной расправился хорошо физически подготовленный человек. Возможно, спортсмен", — прокомментировал он детали расследования.