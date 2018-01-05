Тренд дня: "Мы уже знаем, что Порошенко читает в перерывах между кражами"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко решил поделиться с украинцами списком лучших книг года. Он пожаловался, что из-за напряженного рабочего графика времени на чтение остается очень мало, но при этом он назвал шесть книг, которые "ему особенно запомнились".

В список книг от президента вошли: "Мустафа Джемилев. Несгибаемый" Севгиль Мусаевой и Алима Алиева; "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щеткиной; "Война с Россией" Ричарда Ширреффа; "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона; "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова; "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

Юрист Андрей Портнов задался вопросом, когда глава государства успевает читать книги.

"Друзья, ну вы вообще себе представляете президента Порошенко, который между совещаниями, интригами и кражами внезапно успел прочитать и рекомендовать остальным шесть лично купленных ним на ярмарке книг. Причем сделать это сразу через два дня после формирования личного музыкального плейлиста", — написал Портнов в Facebook.

По его словам, любому думающему человеку видны "мотивы этих лживых и фейковых советов".

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"Президент показывает, что он как бы читает книги и это не он в это же самое время ворует, сажает в тюрьмы и убивает. А сам книжный набор говорит о том, что президент скорее никогда этого не читал, а воспользовался примерной статистикой их общей читаемости, социологическими предпочтениями авторов и описанных в них событий, авторитетом участвовавших в написании религиозных деятелей и предполагаемых электоральных групп возможных избирателей", — отметил Портнов.

По его мнению, такая "неуклюжая история не лепится к правящему президенту".

Скриншот с сайта Facebook

"Кровь, пиар, деньги и тюрьма — отлично подходит, а книги и музыка — нет. Неудачный пафос", — подытожил юрист.

Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский сыронизировал благодарность главе государства за опубликованный список, дав свою рекомендацию.

"Прочел список рекомендованных президентом книг. Благодарен. И хотел бы также посоветовать ему полезное чтиво. Правда, мой список короче. 8-я заповедь. Можно несколько раз. Ежедневно. Хотя… Для него это, наверное, фантастическая литература", — считает Дубинский.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Алексейв свою очередь обратил внимание на книгу "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" в списке президента, в которой собраны фотографии монументальных панно в Украине времен СССР. Якубин акцентировал нелогичность президента советовать такую книгу после декоммунизации в стране.

"Сначала ты подписываешь закон, который разрешает уничтожать и вандализировать артефакты радянського мистецтва по всей Украине. А потом ты советуешь гражданам просмотреть книжку с фотографиями артефактов исскуства, которые были уничтожены в рамках подписанного тобой закона. Наверное это Л — Логика и Е.О.- европейское отношение. Как говорится некто всегда возвращается на место своих действий. <…> Книга очень доступна для граждан стоит всего 630 гривен точнее 70 с ценами Euro", — уточнил Якубин.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем политэксперт Елена Дьяченко прокомментировала инцидент в селе Рассошенцы Полтавской области, где населению за долги в 2,5 млн грн НАК "Нафтогаз" отключила подачу газа. Вследствие этого без тепла остались более 36 домов, детсад, амбулатория, медцентр.

"Жители села на днях пришли на коммунальное предприятие, подающее тепло, сорвали пломбы с газовой трубы и возобновили подачу тепла, не спросив согласия "Полтавагаза" и НАК. Масштабы возможной катастрофы по всей стране очевидны для всех, кроме европейских реформаторских начальствующих страусов, не желающих их видеть — текущая власть до 2014 года работала преимущественно в обслуге", — отметила Дьяченко.

По ее мнению, у нынешних властей нет опыта управления хоть чем-либо.

"О государственном мышлении речи нет вообще, а неожиданное накатившее бюджетное бабло воспринимают как пираты или мародеры: не до рефлексий по таким мелочам, тырим и сваливаем, мы здесь проездом", — подытожила эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим политический эксперт Юрийакцентировал на еще одной газовой теме — заявлении замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрияпо поводу того, что Киев в 2014-2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины.

"Скажите, зачем Гримчак делает заявления, что наше государство задумывалось о взрыве ГТС в 2014-2015 год? Зачем доказывать Европе, что путь через Украину чреват рисками в тот момент, когда наши союзники в ЕС пытаются сорвать строительство "Северного потока-2". Неужели очевидно, что это мощный козырь в руки тех политиков и бизнеса в Германии, которые толкают проект СП-2?", — уточнил Романенко.

Также Романенко задается вопросом, зачем глава отечественного МИД Павел Климкин делает заявление, что Украина спасает польскую экономику и никаких беженцев в Польше нет.

"Зачем это? Ну махлюют поляки в борьбе с Еврокомиссией и Брюсселем, мы все это понимаем, ну почему им бы не помочь просто деликатно промолчав, а по ходу еще позвонив своему коллеге в МИД Польши и сказав: вы там говорите, все что считаете нужным, а нам за это осадите своих кресовяков, чтобы меньше гавкали", — подчеркнул Романенко.

По его мнению, Украина никакую задачу, оскорбляя поляков, решить не сможет.

"Какую задачу мы решаем для себя, когда макаем поляков, чтобы они по ходу дальше получали новые подачи из Брюсселя. Может быть Климкин хочет, чтобы Польша приняла по квотам 200 тыс сирийцев и они заняли те рабочие места, которые занимают нынче спасители из Украины? А где будут работать спасители? Неужели в Немирове на Фуджейре за 7000 гривен? Хотя, наверное, правительство просто даст субсидию на ЖКХ за героическое спасение Польши. Как говорит мне Аэлита: Папа, объясни мне, пожалуйста, значение слова fuck", — резюмировал политэксперт.