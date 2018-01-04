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    Политика

    Фото дня. "Самый ценный в мире подарок" для Порошенко

    (обновлено: )893517
    На снимке глава государства запечатлен со своей супругой Мариной. Оба одеты в украинскую национальную одежду – вышитую сорочку и платье с орнаментом. Президент целует в щеку супругу.
    Петр Порошенко с супругой Мариной
    Фото со страницы Петра Порошенко в facebook

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко опубликовал ставшее самым популярным в 2017 году фото с его страницы в соцсети.

    "Приятно. Самое популярное в прошлом году фото на моей странице", — прокомментировал он.

    На снимке глава государства запечатлен со своей супругой Мариной. Оба одеты в украинскую национальную одежду – вышитую сорочку и платье с орнаментом. Президент целует в щеку супругу.

    "Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — подписал он фото.

    Ранее глава государства перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам.

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