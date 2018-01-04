Фото дня. "Самый ценный в мире подарок" для Порошенко

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко опубликовал ставшее самым популярным в 2017 году фото с его страницы в соцсети.

"Приятно. Самое популярное в прошлом году фото на моей странице", — прокомментировал он.

На снимке глава государства запечатлен со своей супругой Мариной. Оба одеты в украинскую национальную одежду – вышитую сорочку и платье с орнаментом. Президент целует в щеку супругу.

"Твоя любовь — самый ценный в мире подарок", — подписал он фото.

Ранее глава государства перечислил книги, которые он рекомендует прочитать украинцам.