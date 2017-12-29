Корнейчук: Порошенко в зазеркалье, потому и теряет шансы на второй срок

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко назвал главными национальными достижениями в уходящем году введение безвизового режима с Евросоюзом и поддержку Запада в борьбе за независимость. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Безвиз – это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен", – заявил Порошенко.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на заявление президента и добавил, что ""темник" с этим тезисом уже начали разгонять во всех СМИ пиар-обслуга Банковой".

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"Кто-нибудь, скажите нашему императору Рошену Первому, что при той нищете, в которую он загнал украинцев, 99% населения может только мечтать о поездках в Европу в качестве туристов, а не гастарбайтеров. При этом я говорю о туристах, которые могут позволить себе остановиться в нормальной гостинице, позволить нормальные рестораны, больше одной чашки кофе и экскурсии. А не тех же нищих, полетевших лоукостом и поедающих консервы где-то в испанском хостеле", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

Также он призвал напомнить Порошенко о декабрьском отчете Еврокомисии, в котором сказано: Украина не выполняет на себя обязательства в рамках "безвиза" по реформам и борьбе с коррупцией. Поэтому уже через полгода безвизовый режим для Украины – на грани отмены.

Скриншот с сайта Facebook

"Порошенко живет в неком своем "зазеркалье", далеком от народа. Но в этом и плюс – у него все меньше шансов выиграть выборы даже с помощью политтехнологий и админресурса…", – подвел итог Корнейчук.