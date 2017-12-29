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    Корнейчук: Порошенко в зазеркалье, потому и теряет шансы на второй срок

    Тема:

    Итоги-2017, прогнозы-2018 (33)

    (обновлено: )395120
    Украинский лидер Петр Порошенко живет в своем "зазеркалье", далеком от народа, но в этом есть и свой плюс – шансы на второй срок президентства постоянно уменьшаются, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Тренд дня: "Порошенко проталкивает новую "зраду"

    Президент Петр Порошенко назвал главными национальными достижениями в уходящем году введение безвизового режима с Евросоюзом и поддержку Запада в борьбе за независимость. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. 

    "Безвиз – это когда украинский паспорт начали уважать. С 11 июня каждый украинец, который получил биометрический паспорт, не стоя в очередях, не платя визовые сборы, не заполняя кучу никому не нужных бумаг, может свободно путешествовать по Европейскому Союзу. Железный занавес российской империи или СССР разрушен", – заявил Порошенко.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук обратил внимание на заявление президента и добавил, что ""темник" с этим тезисом уже начали разгонять во всех СМИ пиар-обслуга Банковой".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Слышали? Запад отвесил Порошенко оплеуху

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    "Кто-нибудь, скажите нашему императору Рошену Первому, что при той нищете, в которую он загнал украинцев, 99% населения может только мечтать о поездках в Европу в качестве туристов, а не гастарбайтеров. При этом я говорю о туристах, которые могут позволить себе остановиться в нормальной гостинице, позволить нормальные рестораны, больше одной чашки кофе и экскурсии. А не тех же нищих, полетевших лоукостом и поедающих консервы где-то в испанском хостеле", – написал эксперт на своей странице в Facebook. 

    Также он призвал напомнить Порошенко о декабрьском отчете Еврокомисии, в котором сказано: Украина не выполняет на себя обязательства в рамках "безвиза" по реформам и борьбе с коррупцией. Поэтому уже через полгода безвизовый режим для Украины – на грани отмены.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Порошенко живет в неком своем "зазеркалье", далеком от народа. Но в этом и плюс – у него все меньше шансов выиграть выборы даже с помощью политтехнологий и админресурса…", – подвел итог Корнейчук. 

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