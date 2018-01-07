наверх
07.01.201818:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Выяснилось, сколько человек Порошенко лишил гражданства в 2017 году

    (обновлено: )41640
    В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц. Как стало известно, 94 из них были лицами без гражданства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

    Флаг Эстонии
    balticcoast.ee
    Зачем украинцам электронное гражданство Эстонии? Опрос экспертов
    В прошлом году президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, сообщили в Администрации президента, пишут Украинские новости.

    При этом, как отмечается, он принял в гражданство Украины чуть менее 1000 человек.

    "В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", — сказано в сообщении.

    Как отмечается, 94 из них были лицами без гражданства.

    Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

    Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская, комментируя заявление украинского депутата о том, что она могла остаться гражданкой Украины, рекомендовала разобраться со своим американским гражданством.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Обмен валют
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?