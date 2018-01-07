Выяснилось, сколько человек Порошенко лишил гражданства в 2017 году

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

В прошлом году президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства почти 5200 лиц, сообщили в Администрации президента, пишут Украинские новости.

При этом, как отмечается, он принял в гражданство Украины чуть менее 1000 человек.

"В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 лиц", — сказано в сообщении.

Как отмечается, 94 из них были лицами без гражданства.

Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская, комментируя заявление украинского депутата о том, что она могла остаться гражданкой Украины, рекомендовала разобраться со своим американским гражданством.