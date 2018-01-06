Нардеп заявил, что Поклонская могла остаться гражданской Украины

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве.

Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую украинского гражданства. Сама Поклонская в ответ на это заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году по указу тогдашнего президента республики Виктора Януковича.

Лещенко заявил, что направил в миграционную службу запрос относительно гражданства Поклонской. Он сообщил, что в миграционной службе ему ответили, что не имеют документального подтверждения о нарушении закона об украинском гражданстве Поклонской. Лещенко также отметил, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ без российского гражданства.

"У них (в миграционной службе) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве", — цитирует Лещенко сайт телеканала NewsOne.