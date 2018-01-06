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    Россия

    Поклонская ответила на сообщения об украинском гражданстве

    (обновлено: )40380
    Депутат Госдумы Российской Федерации от "Единой России" Наталья Поклонская пожелала депутатам Верховной Рады "разобраться со своим американским гражданством".
    Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Наталья Поклонская, комментируя заявление украинского депутата о том, что она могла остаться гражданкой Украины, рекомендовала разобраться со своим американским гражданством.

    "Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. К сведению… скажу, что народы России и Украины неделимы. Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством", — написала она на своей странице на Facebook.

    Скриншот сообщения

    Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве. Эти заявления появились после того, как интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили экс-прокурора Крыма украинского гражданства.

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