Гончаренко о Саакашвили: Михо исчерпал себя как гражданин Украины

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. После решения суда в отношении экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили уже не осталось преград для его выдворения из Украины, заявил замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

На днях Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

"После отказа Окружного административного суда Киева в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе можно сказать, что Михо исчерпал себя как гражданин Украины… За последние месяцы Саакашвили делал все, чтобы показать свое неуважение к законам Украины. Ни одному здравомыслящему политику не пришло бы в голову организовывать марши, на которых он взывал к законности и соблюдению Конституции, при этом публично, на камеру, самым изощренным образом демонстрируя свое наплевательское отношение к Закону. Не удивительно, что по различным социологическим исследованиям его поддержка не превышала 3%", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Facebook Алексей Гончаренко Комментарий Алексея Гончаренко о Михаиле Саакашвили

Он также отметил, что после решения админсуда "не осталось преград для выдворения великого махинатора из нашей страны". "Не важно, куда он отправится – в Грузию, Голландию или другую страну. Важно, что в этот весьма сложный период нашей истории, когда продолжается война на Донбассе и российская оккупация Крыма, Михо не будет подрывать обороноспособность страны в нашем тылу, играя на руку врагу, не будет вносить раздор и способствовать саботажу позитивных преобразований в стране", — добавил политик.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".