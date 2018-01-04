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    Политика

    Гончаренко о Саакашвили: Михо исчерпал себя как гражданин Украины

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (804)

    (обновлено: )15810
    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко уверен, что Михаил Саакашвили подрывает "обороноспособность страны в нашем тылу, играя на руку врагу".
    Заседание Апелляционного суда по делу Михаила Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. После решения суда в отношении экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили уже не осталось преград для его выдворения из Украины, заявил замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. 

    Михаил Саакашвили с семьей в Апелляционном суде Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семейный подряд. Саакашвили с родственниками в Апелляционном суде Киева

    На днях Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

    "После отказа Окружного административного суда Киева в удовлетворении иска Саакашвили к Государственной миграционной службе можно сказать, что Михо исчерпал себя как гражданин Украины… За последние месяцы Саакашвили делал все, чтобы показать свое неуважение к законам Украины. Ни одному здравомыслящему политику не пришло бы в голову организовывать марши, на которых он взывал к законности и соблюдению Конституции, при этом публично, на камеру, самым изощренным образом демонстрируя свое наплевательское отношение к Закону. Не удивительно, что по различным социологическим исследованиям его поддержка не превышала 3%", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

    Facebook Алексей Гончаренко
    Комментарий Алексея Гончаренко о Михаиле Саакашвили

    Он также отметил, что после решения админсуда "не осталось преград для выдворения великого махинатора из нашей страны". "Не важно, куда он отправится – в Грузию, Голландию или другую страну. Важно, что в этот весьма сложный период нашей истории, когда продолжается война на Донбассе и российская оккупация Крыма, Михо не будет подрывать обороноспособность страны в нашем тылу, играя на руку врагу, не будет вносить раздор и способствовать саботажу позитивных преобразований в стране", — добавил политик.

    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

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    Печерский суд 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

    По словам генпрокурора Юрия Луценко, акции, которые организовывал Саакашвили, были нацелены на " захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Бывший глава Одесской облгосадминистрации, как утверждает обвинение, проводил акции из-за "личной жажды власти" и "перешел черту".

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