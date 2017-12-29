Саакашвили сообщил, когда вернет украинское гражданство

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не сможет вернуть себе украинское гражданство, пока у власти президент Украины Петр Порошенко.

"Во время Порошенко — вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть в Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство, так как он лишил меня его незаконно вне всяких правил", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Ранее президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.