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    Политика

    Саакашвили сообщил, когда вернет украинское гражданство

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    (обновлено: )11310
    Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства "незаконно вне всяких правил". Он добавил, что сможет вернуть гражданство после смены власти.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не сможет вернуть себе украинское гражданство, пока у власти президент Украины Петр Порошенко.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "Во время Порошенко — вряд ли. Но я уверен, что как только мы сменим власть в Украине, мы сможем через суд вернуть мне гражданство, так как он лишил меня его незаконно вне всяких правил", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

    Ранее президент Украины лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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