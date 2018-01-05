Порошенко "заработал" на гостендерах 29 млн гривен

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Частные компании, принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко, за прошедший год получили контракты на сумму 29,3 миллиона гривен по результатам тендеров, сообщает "Украина.ру" со ссылкой на систему Prozorro.

Самой крупной стала сделка завода "Кузница на Рыбальском". Предприятие выиграло контракт на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" по заказу военной части А0456. Стоимость сделки – 14,4 миллиона гривен. Другой контракт на сумму в 1,5 миллиона гривен был заключен с "Инженерным центром" за установку символов города Киева в Дарницком районе.

Свою долю тендерных сделок получил и "5 канал". Телекомпании "Экспресс-Информ" и "НБМ", входящие в состав канала, заработали около 7 миллионов гривен.

Доход страховой компании "Краина" по результатам гостендеров составил 3,8 миллиона гривен. Так, "Укрспецэкспорту" и "Укроборонсервису" фирма предоставила услуг на один миллион и 450 тысяч гривен сответственно.

При этом Порошенко, как говорится в сообщении, вопреки предвыборным обещаниям не избавился от своих бизнес-активов, а ограничился лишь передачей кондитерского концерна Roshen в управление "слепому трасту" Rothschild Trust. Глава государства продолжает наращивать свое состояние за счет предпринимательской деятельности.

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Согласно рейтингу, составленному изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, Порошенко входит в пятерку самых богатых людей Украины.

ProZorro — электронная площадка государственных публичных закупок. Система предоставляет бесплатный доступ ко всем данным о тендерных сделках, анонсированных не раньше 31 июля 2016 года.