В России ответили Порошенко на окончательное "прощай"

Jim Watson / AFP

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко вместо заявлений о прощании с Россией должен просить прощения у своего народа за причиненные беды и страдания, считает заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

"Порошенко впору просить прощения, а он опять голосит о прощании… Прощание вместо прощения — в этом весь Порошенко. Его прощальные и, на самом деле, неумные заявления только усугубляют его и без того большую вину перед украинским народом. Поэтому вместо смешных "прощай" ему в пору уже сейчас просить прощения у граждан Украины за принесенные беды и страдания", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

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В четверг украинский лидер в Twitter напомнил украинцам о том, что в прошедшем году Украине предоставили безвизовый режим со странами Евросоюза, оценив это событие как "окончательное "прощай" российской и советской империям". При этом Порошенко "прощался" с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об "оформлении развода" Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…".

Одна з найважливіших перемог року, яку ми здобули разом, — запровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.



Україна сказала остаточне «прощавай» російській та радянській імперіям#Безвіз pic.twitter.com/dJi5Je7AAa — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 января 2018 г.

​Безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с 11 июня. Он не дает украинцам права на работу или учебу.