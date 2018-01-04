Соцсети: новогодняя речь Порошенко - предвыборный ролик

Скриншот с Youtube

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Хоть Новый год давно наступил, и праздничные поздравления давно отшумели, однако эта тема не покидает многих жителей Украины и по сей день. Особенно неравнодушны жители страны к новогодним речам своего президента:

В украинском сегменте соцсетей поздравления гаранта восприняли весьма неоднозначно: "Это явно не то, что хотели услышать украинцы в новогоднюю ночь — время надежд и мечтаний, романтики и сказки"; " …если глава государства, превращает обращение, традиционно посвященное вечным ценностям, в утилитарный предвыборный ролик, значит, и президентом он себя уже в полной мере не чувствует. Просто кандидат…". " Мне кажется, что в эту новогоднюю ночь самым затравленным выглядел наш "гарант"!", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook