Пранкер-шоу. Хотите позвонить Порошенко - они знают как

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

За три с половиной года президент Петр Порошенко стал объектом шуток юмористов не только у себя в стране, но и за рубежом. Если в Украине не Петре Алексеевиче в основном специализируется "95-й квартал", то в последнее время конкуренцию Владимиру Зеленскому составили известные российские пранкеры. За короткое время телефонные хулиганы дважды дозвонились первому лицу украинского государства, поставив того в нелепое положение.

"Алло! Это Порошенко?"

Хотя, впервые известные российские шутники Вован и Лексус дозвонились до Порошенко еще в октябре 2014-го года. Как вспоминают телефонные "разводилы" в своей книге "По ком звонит колокол" дебютный разговор состоялся от имени посла России в Украине Михаила Зурабова.

"Через несколько секунд раздался голос самого Порошенко: "Алло. Приветствую, Михаил Юрич". — "Доброй ночи, Петр Алексеич. В Америку летите?" — спросили мы. "Да", — ответил он. Затем мы начали расспрашивать Порошенко о выборах по мажоритарной системе. Сначала разговор шел уверенно. Однако вскоре "Порох" насторожился: из-за иного тембра голоса у него возникли подозрения. "Михаил Юрич, это не вы", — констатировал он. — "Нет, это я". "Скоро с вами разберутся", — коротко отрезал президент и бросил трубку", — вспоминают пранкеры в книге.

Учитывая, что с хулиганами никто тогда так и не разобрался, новый разговор не заставил себя долго ждать. Уже в ноябре 2016, пранкеры провели с Порошенко беседу от имени тогдашнего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Дружеское общение длилось около пятнадцати минут, а украинский глава не заметив подвоха, оживленно рассуждал на тему ситуации на постсоветском пространстве и отношении к России.

Любопытно, что позже на официальном сайте президента Украины появилась новость о разговоре Порошенко с президентом Кыргызстана. После того как в аппарате главы Кыргызстана заявили, что глава страны не говорил с коллегой и, возможно, имел место розыгрыш, сообщение на сайте украинского президента было удалено.

Звонок из Грузии

А совсем недавно, в ноябре пранкеры позвонили в приемную Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квиташвили. Наивный президент, снова не чувствуя подвоха, рассказал "грузинскому коллеге" об обстоятельствах задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"Мы нашли связь господина Саакашвили с Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас обвиняем. Будет следствие, будет суд", — "понесло" Порошенко, который раскусил розыгрыш только после того, как пранкер спросил президента, бросил ли тот пить.

И хоть спустя несколько дней после обнародования "пранка" Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Владимира Синькевича, новый розыгрыш не заставил себя долго ждать. Под новый год поздравить президента с праздниками "решил" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Беседа на идеальном английском проходила в доброжелательном ключе до тех пор, пока глава Альянса не посоветовал Петру Алексеевичу "не переборщить с водкой и горилкой". Услышав об этом Порошенко сразу же бросил трубку.

Люди с улицы

О том, почему к первому лицу государства и верховному главнокомандующему Украины может позвонить любой хулиган с улицы мы спросили у военного эксперта Олега Жданова.

"Технически у президента не должно быть в руках никаких радио-электронных приборов — телефонов, брелков. Только в случае, если идет официально санкционированный звонок, президент на камеры держит трубку и с кем-то разговаривает. В Украине действует Государственный комитет по защите информации, который должен заниматься предотвращением подобных "пранков". Есть специальные машины, которые полностью контролируют "поле", эфир вокруг должностных лиц наивысшего ранга. Вплоть до того, что когда на площади выступает президент, вы не сможете созвониться с кем-либо по мобильному", — рассказывает специалист.

По словам Жданова, каждая страна разрабатывает свои собственные методы защиты первых лиц государства от каких-либо несанкционированных доступов.

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"Чем богаче государство, тем больше технических средств. Например, не представляю, чтобы в США человек с улицы дозвонился к Дональду Трампу. Человек говорит слово "бомба" или "террорист" и его тут же начинают записывать спецслужбы", — говорит эксперт.

По звонку

По его мнению, главная проблема в Украине по этой части — кумовство при назначении на высокие должности.

"В Украине есть национальные особенности. К сожалению, даже на такие серьезные должности как охрана президента люди назначаются не по уровню их профессионализма, а по звонку", — говорит Жданов. "Как правило, если команда охраны президента работает честно и не запятнала свое реноме, то ее не меняют. Эти люди идут с президентом весь его срок. Если вычисляют "крота", шпиона, его просто отцепляют — это происходит тихо, без лишнего шума. Если же меняется команда целиком, то здесь речь идет о личных или политических амбициях. В Украине при формировании команды на первом месте идет кумовство, а потом уже все остальное. Наши политики, в первую очередь, доверяют не профи, а тем, кого знают лично"

Дело в деньгах?

На этот существенный недостаток в вопросе обеспечения информационной безопасности президента указывает и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Разговоры "пранкеров" с Порошенко — это провалы не президента, а людей, которые отвечают за безопасность и протокол. Они должны соответствующим образом перепроверять всю информацию, устанавливать аутентичность звонков, обеспечивать президенту соответствующий уровень переговоров. Постоянные розыгрыши неоднократно подставляли и дискредитировали Порошенко в информационном плане. Кроме того, это может свидетельствовать о высоком уровне оппонентов, которые все равно пробиваются через любые фильтры", — считает эксперт.

По его мнению, розыгрыши украинского президента вряд ли прекратятся.

"У президента есть две ключевые характеристики, которые мешают ему наладить этот процесс. Во-первых, Порошенко мало кому доверяет и ему очень сложно менять людей. Скамейка запасных вокруг главы государства достаточно короткая. Во-вторых, хорошие специалисты стоят больших денег, а Порошенко известен своим, скажем так, экономичным подходом к любым тратам", — резюмировал Бортник.