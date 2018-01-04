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    Политика

    Порошенко подписал закон о противодействии домашнему насилию

    (обновлено: )45
    Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, а также существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в четверг подписал закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

    Документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия. В частности, законом предусмотрено создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

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    Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин, а также адаптации его к европейским стандартам, которые обеспечивают подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

    Накануне президент Петр Порошенко подписал закон, направленный на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций эмитентами ценных бумаг.

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