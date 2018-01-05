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    Экономика

    Расходы на Администрацию Порошенко в 2018 году вырастут на 30% - СМИ

    (обновлено: )5001
    Сообщается, что на зарплату сотрудников Администрации президента Украины выделяется 321 млн грн, что на 43% больше, чем в 2017 году (224 млн грн).
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 янв  —РИА Новости Украина. На финансирование Администрации президента Украины из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 061 млн грн, что на 30% больше, чем в 2017 году (816 млн грн).

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
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    Согласно закону о госбюджете, обнародованному на сайте парламента, на зарплату сотрудников Администрации выделяется 321 млн грн, что на 43% больше, чем в 2017 году (224 млн грн).

    В законе о государственном бюджете на 2018 год заложен рост доходов на 19% с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 20% — с 702 млрд грн до 842,8 грн), сообьщает "Зеркало недели".

    Расходы госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% — с 768 млрд грн до 908,5 грн).

    На финансирование Аппарата Верховной Рады из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 724 млн грн, что на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн).

    Ранее в Кабмине сообщили, что предложенное президентом Петром Порошенко повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен произойдет не раньше второго квартала 2018 года.

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