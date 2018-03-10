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    Ирина Яровая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    В России ответили Порошенко на окончательное "прощай"
    15:59 05.01.2018
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    Прощание вместо прощения - в этом весь Порошенко, сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она добавила, что президенту впору просить прощения у народа, а не говорить о прощании.
    Марш в честь Бандеры в Киеве
    В России раскритиковали "вживление гена Бандеры" в украинцев
    13:30 02.01.2018
    484Радикальный экстремизм охватил Украину
    Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая считает, что празднование дня рождения Бандеры выглядит "как поминки прежней цветущей и счастливой Украины".
    Флаг России
    "Разрешение на преступление". Россия о проекте Порошенко по Донбассу
    20:09 04.10.2017
    2610Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Борис Грызлов считает, что законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям, а Ирина Яровая полагает, что Порошенко "пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей".
    Визит Дмитрия Медведева в Крым 25 июля 2016 года
    В РФ отреагировали на ноту протеста Киева из-за визита Медведева в Крым
    01:04 26.07.2016
    27944Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая сочла ноту протеста внешнеполитического ведомства Украины "фальцетом политики".
    Депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
    Порошенко "звезды поменял на ромбы, а мир на бомбы" - депутат Госдумы РФ
    22:49 05.07.2016
    2127На металлолом. Украина против советских памятников.
    Президент Украины утвердил новые знаки отличия для вооруженных сил: пятиконечную звезду на погонах заменит ромб. Российский депутат Ирина яровая заявила, что звезда - это символ героизма.
    Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирина Яровая
    В Госдуме прокомментировали планы Турции подать жалобу на РФ в ВТО
    15:38 04.01.2016
    275РФ и США: железный занавес
    Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что "речь может идти разве что о явке с повинной Турции, так как избежать главного вопроса о финансировании терроризма не получится".
    Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирина Яровая
    В РФ нет угрозы жизни Савченко - Яровая
    18:06 22.12.2014
    93Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Яровая заявила, что Савченко находится в условиях, соответствующих санитарным нормам, предусмотренным питанием и в полной безопасности в отличие от жителей Донбасса.
    Под Донецком найдены захоронения мирных жителей
    Массовые захоронения в Донбассе только усугубят конфликт - эксперт
    12:00 01.10.2014
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    Политолог Ростислав Ищенко считает, что обнаружение массовых захоронений в Донбассе не позволит мирным путем урегулировать конфликт на Востоке.
    Ситуация в Донецкой области
    Власти "ДНР" опросили жителей на месте Донецких захоронений - вице-премьер
    18:09 25.09.2014
    436Споры вокруг закона о статусе Донбасса
    Премьер сообщил, что имеются некоторые данные о лицах, причастных к убийству, что один из убитых - ополченец. Есть также данные о лицах, которые его выдали Нацгвардии, когда он приехал домой на побывку.
    Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирина Яровая
    Яровая: действия Киева становятся опасны не только для украинцев
    11:13 19.05.2014
    5Отношения Украины и России
    Удержания и похищения журналистов характерны для радикальных бандитских группировок и террористов, а экстремистские действия киевской власти становятся опасными уже не только для местного населения, заявила Ирина Яровая.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    В ГД требуют провести расследование преступлений в Украине
    16:18 05.05.2014
    14Отношения Украины и России
    Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая заявила о необходимости провести международное расследование преступлений в Украине.
    Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирина Яровая
    Регионы Украины начинают процедуру самоопределения - депутат ГД РФ
    14:25 08.04.2014
    20Экономика Украины
    Регионы Украины начинают процедуру самоопределения, поскольку в стране нет легитимности власти, считает глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
    Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирина Яровая
    Депутат ГД: решение объявить в розыск Поклонскую не поддается оценке
    15:07 26.03.2014
    21Присоединение Крыма к РФ
    Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что решение службы безопасности Украины объявить в розыск исполняющую обязанности прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую не поддается правовой оценке и является "просто глупым".
    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
    Выездное заседание ряда комитетов ГД может пройти в Крыму в мае
    10:45 19.03.2014
    11Присоединение Крыма к РФ
    Выездное заседание комитетов Госдумы по безопасности, экономике и делам СНГ может пройти в Крыму в мае. С такой инициативой выступила глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая.
    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая
    В Госдуме призывают украинцев не поддаваться на провокации радикалов
    09:56 20.02.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших в уличных беспорядках в Киеве.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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