Борис Грызлов считает, что законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом противоречит минским соглашениям, а Ирина Яровая полагает, что Порошенко "пытается получить разрешение на проведение там военных операций в отношении мирных жителей".
Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что "речь может идти разве что о явке с повинной Турции, так как избежать главного вопроса о финансировании терроризма не получится".
Премьер сообщил, что имеются некоторые данные о лицах, причастных к убийству, что один из убитых - ополченец. Есть также данные о лицах, которые его выдали Нацгвардии, когда он приехал домой на побывку.
Удержания и похищения журналистов характерны для радикальных бандитских группировок и террористов, а экстремистские действия киевской власти становятся опасными уже не только для местного населения, заявила Ирина Яровая.
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая считает, что решение службы безопасности Украины объявить в розыск исполняющую обязанности прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую не поддается правовой оценке и является "просто глупым".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".