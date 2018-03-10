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    Всемирная торговая организация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 107
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    Дональд Трамп
    Трамп назвал ВТО "катастрофой"
    18:31 26.02.2018
    152
    По мнению американского лидера, Всемирная торговая организация делает "почти невозможным ведение бизнеса для США". Он добавил, что "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".
    ВТО
    В России сообщили о дальнейших действиях по спору с ВТО
    19:06 09.01.2018
    335ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то будет возможность либо их исправить, либо снова вернутся к обсуждению ответных мер ЕС.
    ВТО
    Россия пригрозила выйти из ВТО
    21:39 07.01.2018
    2240
    Первый замглавы экономического комитета Совфеда заявил, что РФ может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.
    ВТО
    В рамках ВТО создадут комиссию по защите интересов юрлиц РФ в Украине
    13:07 15.12.2017
    155
    В комитете Совета Федерации по обороне и безопасности сообщили, что начата работа по вопросу учреждения третейской группы.
    Флаги Украины и России
    Торговые войны Украина-Россия: кому это невыгодно?
    07:17 01.11.2017
    4071
    Украина и Россия готовятся к новому витку торговых войн. Киев забрасывает Москву исками в ВТО, требуя устранить ограничения в торговле, а РФ продолжает расширять санкции на украинскую продукцию.
    ВТО
    Москва получила уведомление по третьему иску Киева в ВТО
    12:25 14.10.2017
    554
    В исковом заявлении говорится, что в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер по ограничению импорта продовольствия и обоев. Российская сторона обещает определиться по дальнейшим действиям через две недели.
    Акция за самоопределение Закарпатья в Будапеште
    Хроника 13 октября: "самоопределение Закарпатья", Тимошенко идет в президенты
    09:33 14.10.2017
    3726
    Накануне в Будапеште прошла скандальная акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства, а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что будет участвовать в президентской гонке.
    ВТО
    Украина анонсировала новый иск против России в ВТО
    14:58 09.09.2017
    531
    Украинская сторона планирует подать ВТО еще один иск против России. Он касается ограничения на ввоз в РФ украинских продовольственных товаров при помощи санитарных норм.
    ВТО
    Украина подаст в ВТО иск к России по аграрной продукции
    17:58 25.08.2017
    630
    Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, четвертый иск в ВТО к Российской Федерации, который касается ограничений по аграрной продукции, подадут в ближайшее время.
    ВТО
    Москва увидела в соглашении между ЕС и Киевом нарушение правил ВТО
    19:01 11.07.2017
    308
    Российские представитель считает, что соглашение нарушает правила ВТО, в которых говорится, что зоны свободной торговли должны поощрять торговлю между подписавшими сторонами, не создавая новых барьеров с другими странами.
    Наталья Микольская
    Украина после решения ВТО может запретить транзит российских товаров
    22:29 07.06.2017
    1951
    По словам торгпреда Украины Наталии Микольской, Киев ждет начала рассмотрения по сути своей жалобы в ВТО на запрет Россией транзита украинских товаров.
    ВТО
    Украина готова к консультациям с РФ в рамках ВТО по санкциям
    00:27 30.05.2017
    327
    В Минэкономразвития отметили, что требование России о проведении консультаций в рамках ВТО "является очередным шагом экономического, торгового и правового давления в Украину".
    Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель
    Хроника 20 мая: переговоры Порошенко-Меркель, тройное убийство в Одессе
    10:23 21.05.2017
    1923
    В Одессе произошло тройное убийство, президент Порошенко обсудил с канцлером Германии Меркель давление на РФ, в офисе "Конгресса украинских националистов" прогремел взрыв.
    Наталья Микольская о торговой войне с РФ. Видео
    Торгпред Украины Микольская об "экономической агрессии" РФ 
    04:51 20.05.2017
    1275
    По словам Натальи Микольской, в иске против России Украина отмечает, что транзит является неприкосновенной свободой в рамках ВТО, и, соответственно, Россия не имела никаких оснований вводить такие ограничения.
    ВТО
    Украина намерена инициировать пересмотр условий членства в ВТО
    19:59 03.05.2017
    538
    Как отметили в Министерстве экономического развития и торговли, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства, девальвировала гривна.
    ВТО
    ВТО создаст группу арбитров по спору Украины с РФ - источник
    18:39 21.03.2017
    270
    Как сообщил источник, знакомый с вопросом, группа арбитров рассмотрит жалобы Украины касательно ограничений на транзит товаров через Россию.
    Флаги Украины и России
    РФ отклонила запрос Украины на создание панели арбитров ВТО - источник
    19:38 20.02.2017
    534
    Источник сообщил, что запрос от Украины о панели для изучения мер, введенных Россией, относительно транзита был заблокирован Россией 20 февраля на заседании органа по разрешению споров ВТО.
    ВТО
    Украина не исключает мирного урегулирования с РФ в ВТО
    19:12 14.02.2017
    241
    Торговый представитель Украины заявила, что если российская сторона отменит ограничения на транзит украинских товаров, Украина готова отозвать свой иск.
    Наталья Микольская
    Рассмотрение спора Украины и РФ в ВТО может занять до 1,5 лет - торгпред
    18:30 14.02.2017
    104
    Торговый представитель Украины Наталья Микольская уточнила, что украинская сторона будет "работать над тем, чтобы получить решение быстрее".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Песков об иске Украины в ВТО: РФ защитит свои интересы
    12:06 13.02.2017
    570
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что есть предусмотренные международным правом методы и способы защиты интересов РФ, которые будут применяться в конкретном случае.
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    Дональд Трамп
    Трамп назвал ВТО "катастрофой"
    18:31 26.02.2018
    152
    По мнению американского лидера, Всемирная торговая организация делает "почти невозможным ведение бизнеса для США". Он добавил, что "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".
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