По словам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то будет возможность либо их исправить, либо снова вернутся к обсуждению ответных мер ЕС.
В исковом заявлении говорится, что в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер по ограничению импорта продовольствия и обоев. Российская сторона обещает определиться по дальнейшим действиям через две недели.
Российские представитель считает, что соглашение нарушает правила ВТО, в которых говорится, что зоны свободной торговли должны поощрять торговлю между подписавшими сторонами, не создавая новых барьеров с другими странами.
По словам Натальи Микольской, в иске против России Украина отмечает, что транзит является неприкосновенной свободой в рамках ВТО, и, соответственно, Россия не имела никаких оснований вводить такие ограничения.
Как отметили в Министерстве экономического развития и торговли, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства, девальвировала гривна.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".