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По словам директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максима Медведкова, если будут найдены какие-то проблемы с выполнением РФ решений арбитров, то будет возможность либо их исправить, либо снова вернутся к обсуждению ответных мер ЕС.