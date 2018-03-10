Глава МИД Украины подчеркнул, что "место формата не имеет особого значения". При этом Павел Климкин подчеркнул, что переговорный процесс тормозится нежеланием России выполнять какие-либо обязательства.
На заседании в четверг будет проанализирована работа по стабилизации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, проведенная в 2017 году, выполнение "новогоднего перемирия", а также случаи его нарушения.
В преддверии новогодних и рождественских праздников перед участниками контактной группы стояли вопросы необходимости продления перемирия и достижения реального результата по соблюдению сторонами режима прекращения огня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".