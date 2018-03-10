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    Минск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1551
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    Переговоры по Донбассу в Минске
    ДНР намерена обсудить в Минске закон о реинтеграции Донбасса
    17:15 24.02.2018
    1625Донбасс: новое перемирие
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выполнение "Минска" вредит Порошенко – политтехнолог
    02:42 13.02.2018
    389Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что попытки вносить в законодательство изменения, предусмотренные минским протоколом, вряд ли бы помогли президенту победить на следующих выборах.
    Геннадий Гарбук
    В Минске умер известный советский актер
    14:41 08.02.2018
    1245
    Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук снялся в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость" и многих других.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Очередной раунд переговоров по Донбассу. Что будут обсуждать в Минске
    01:56 31.01.2018
    326Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    После предыдущего раунда переговоров, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в 2018 году продолжится работа по установлению в зоне конфликта бессрочного и полного режима "тишины".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Украина - Донбасс - Минск. Получится ли проскочить между каплями?
    11:10 24.01.2018
    1151Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса оживило дискуссию среди политиков и экспертов о сценариях развития конфликта в Донецкой и Луганской областях.
    Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    "Минск" жив. ОБСЕ: 2018-ый год станет решающим для Донбасса
    07:17 23.01.2018
    1260Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Несмотря на политическую турбулентность, работа контактной группы в Минске остается единственным постоянным форматом по решению конфликта в Донбассе, отмечают в ОБСЕ.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин оценил инициативу о переносе места переговоров по Донбассу
    01:32 20.01.2018
    359Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Глава МИД Украины подчеркнул, что "место формата не имеет особого значения". При этом Павел Климкин подчеркнул, что переговорный процесс тормозится нежеланием России выполнять какие-либо обязательства.
    Переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе в Минске. Архивное фото
    В Кремле прокомментировали идею перенести переговоры по Донбассу из Минска
    14:34 19.01.2018
    1221
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что место для переговоров не имеет большого значение, главное - соблюдение достигнутых в Минске соглашений.
    Встреча контактной группы в Минске Архивное фото
    Первое в 2018 году заседание по Донбассу в Минске. Повестка дня
    04:33 18.01.2018
    372Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    На заседании в четверг будет проанализирована работа по стабилизации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, проведенная в 2017 году, выполнение "новогоднего перемирия", а также случаи его нарушения.
    Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
    Посол прокомментировал заявление об "унижении" Кучмы и Марчука в Минске
    03:58 16.01.2018
    2576
    Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что раньше могли быть организационные трудности на переговорах по Донбассу в Минске, но сейчас все проблемы решены.
    Ирина Геращенко
    Киев требует создания подгруппы по контролю над границей с РФ в Донбассе
    00:39 16.01.2018
    501
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что пятая подгруппа на переговорах по Донбассу в Минске уже должна обсуждать передачу контроля Украине границы с РФ.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Нардеп предложил перенести в Вену переговорную площадку по Донбассу
    14:42 23.12.2017
    324Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута считает, что от столицы Белоруссии как от переговорной площадки, уже все устали.
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Грызлов: контактная группа призывает прекратить огонь в Донбассе с 23 декабря
    16:47 20.12.2017
    355Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам полпреда России Бориса Грызлова, контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Последний в этом году раунд переговоров по Донбассу в Минске. Повестка дня
    01:33 20.12.2017
    424Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Стороны продолжают работу над подготовкой к обмену пленными в Донбассе. Проведенные с момента предыдущей встречи в Минске видеоконференции по данному вопросу конкретных договоренностей не принесли.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко
    Лукашенко: в интернете и СМИ идет глобальная мировая война
    11:49 13.12.2017
    513
    Президент Белоруссии уверен, что сильные государства используют СМИ для дезориентации общества. "Они простреливают нашу страну насквозь", - признал Лукашенко.
    Леонид Кучма
    Кучма о прогрессе переговоров в Минске: не вижу света в конце тоннеля
    16:55 12.12.2017
    424"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кучма, комментируя прогресс на переговорах в Минске в этом году, заявил, что "не видит света в конце тоннеля".
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Переговоры советников лидеров "нормандской четверки" длились 4 часа в Минске
    01:00 10.12.2017
    606Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Согласно заявлению МИД Белоруссии, переговоры советников президентов Германии, Франции, Украины и России в Минске проходили в закрытом для прессы режиме и длились четыре часа.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки"
    10:46 09.12.2017
    289
    В МИД Белоруссии сообщили, что встреча советников лидеров стран – участниц "нормандского формата" проходит в закрытом режиме.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча в Минске: разминирование, перемирие, гуманитарная катастрофа
    15:13 06.12.2017
    349Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В преддверии новогодних и рождественских праздников перед участниками контактной группы стояли вопросы необходимости продления перемирия и достижения реального результата по соблюдению сторонами режима прекращения огня.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    В Минске попробуют согласовать дату обмена пленными в Донбассе
    05:58 05.12.2017
    191Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В минувшую среду, 29 ноября, на очередном заседании в Минске было достигнуто соглашение обменять пленных на основе утвержденных ранее списков.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Переговоры по Донбассу в Минске
    ДНР намерена обсудить в Минске закон о реинтеграции Донбасса
    17:15 24.02.2018
    1625
    По словам полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Дениса Пушилина, закон "по сути, ставит на кон серьезную эскалацию на линии соприкосновения".
    Геннадий Гарбук
    В Минске умер известный советский актер
    14:41 08.02.2018
    1245
    Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук снялся в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость" и многих других.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выполнение "Минска" вредит Порошенко – политтехнолог
    02:42 13.02.2018
    389
    Политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что попытки вносить в законодательство изменения, предусмотренные минским протоколом, вряд ли бы помогли президенту победить на следующих выборах.
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