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    В Кремле прокомментировали идею перенести переговоры по Донбассу из Минска

    (обновлено: )64461
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что место для переговоров не имеет большого значение, главное - соблюдение достигнутых в Минске соглашений.
    Переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе в Минске. Архивное фото
    Mykola Lazarenko/POOL

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Место переговоров по урегулированию в Донбассе, которые проходят в Минске, не имеет большого значения, главное — соблюдение минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности переноса из Минска переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

    "Действительно, в данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату", собственно, о чем сегодня шла речь на заседании Совета безопасности. И опять же понимание того, что все, что происходит на востоке Украины, является внутренним конфликтом", — заявил Песков журналистам, подчеркнув, что сторонами конфликта в данной ситуации являются Украина и непризнанные республики Донбасса.

    Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства.

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