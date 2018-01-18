Первое в 2018 году заседание по Донбассу в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Первое в 2018 году заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и встречи ее рабочих подгрупп пройдут в четверг, 18 января, в Минске.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны могут обсудить вопросы соблюдения перемирия, обмена пленными и создания зон безопасности в Донбассе.

В конце прошлого года контактная группа согласовала режим прекращения огня в Донбассе к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако в зоне конфликта по-прежнему фиксируются факты обстрелов. Его стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия, минских договоренностей по отводу вооружения, а также в активизации проведения разведки и подготовке к провокациям.

Ожидается, что на предстоящем заседании будет проанализирована работа по стабилизации ситуации с безопасностью в зоне конфликта, проведенная в 2017 году, выполнение "новогоднего перемирия", а также случаи его нарушения.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в 2017 году зафиксировала более 400 тысяч нарушений режима "тишины", в 2016 году их было более 320 тысяч. По словам первого заместителя председателя миссии Александра Хуга, в 2017 году зафиксировано более 4 тысяч нарушений минских договоренностей об отведении вооружений, в 2016 году это количество составило 3099. Кроме того, по его словам, патрули наблюдателей ОБСЕ в 2017 году в Донбассе столкнулись с 2422 случаями ограничения свободы передвижения. В 2016 году таких инцидентов было 1950.

Вероятно, контактная группа продолжит работу по определению и запуску новых зон безопасности. Соответствующие дискуссии были начаты еще в прошлом году. На необходимость принятия решений по данном вопросу неоднократно указывал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, имея, прежде всего, в виду ключевые объекты инфраструктуры в Донбассе.

Между тем, Международный Комитет Красного Креста подтвердил готовность выступить в качестве независимого посредника в процессе создания зон безопасности.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Он должен был состояться по формуле "306 на 74". Однако самопровозглашенной Луганской народной республике передали 73 человека, ДНР — 160.

Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего этапа обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек. Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга также заявил, что гуманитарная подгруппа по Донбассу обсудит списки и формулу следующего этапа освобождения пленных.

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При этом Лутковская считает, что в Донбассе могут состояться еще несколько этапов обмена пленными, а обмен "всех на всех" будет выполним после завершения конфликта.