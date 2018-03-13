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    Украину ждут на исполкоме СНГ в Минске

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    Первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что Украина продолжает оставаться государством - участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ.
    Здание СНГв Минске
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский рассчитывает, что заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества пройдет в Минске при участии представителя Украины.

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    Ранее глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что очередное заседание СМИД СНГ пройдет в столице Белоруссии 6 апреля.

    "Что касается Украины, то она продолжает оставаться государством — участником Содружества, принимает участие в ключевых заседаниях по линии СНГ, чаще всего в качестве наблюдателя. Самое активное участие Украина принимает в заседаниях комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества — вносит свои предложения, выступает с заявлениями. Мы в исполнительном комитете надеемся, что и предстоящая встреча глав внешнеполитических ведомств пройдет с участием представителя Украины", — сказал Гуминский РИА Новости во вторник.

    Приглашение принять участие в предстоящем заседании СМИД направлены во все без исключения страны интеграционного объединения, добавил Гуминский. "Пока исполнительный комитет СНГ не располагает сведениями об уровне представительства, в том числе от Украины", — отметил он.

    При этом Гуминский обратил внимание, что на подобных встречах большинство стран представлены на уровне глав внешнеполитических ведомств или их непосредственных заместителей.

    Ранее сообщалось, что Украина заняла первое место в рейтинге паспортов среди стран СНГ.

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